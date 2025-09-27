Orbán a Fico sa stretnú na 130-ročnom moste medzi Ostrihomom a Štúrovom

Most slávnostne odovzdali do prevádzky 28. septembra 1895. Výročie oslávia v oboch mestách trojdňovým festivalom, na ktorom sa zúčastnia obaja premiéri, ako aj primátor Ostrihomu Ádám Hernádi a primátor Štúrova Eugen Szabó.
Podľa dobových dokumentov ľudia už v roku 1215 cez Dunaj prechádzali práve na tomto mieste. Prvý most tam postavili v roku 1762. Obchodovanie bolo veľmi čulé, pričom most už postupne nevyhovoval kapacitne a vznikali tiež obavy z jeho preťaženia.
Cisár František Jozef dal preto v roku 1893 medzi Ostrihomom a Parkanom (dnešné Štúrovo) postaviť nový, spoľahlivý, železobetónový most. Dokončený bol 22. augusta 1895 a 28. septembra toho istého roku ho aj sprístupnili verejnosti. S povolením kráľa most pomenovali po princeznej Márii Valérii, dcére Františka Jozefa. Takmer štvrťstoročie slúžil ľuďom na obidvoch stranách európskeho veľtoku.
V bojoch po prvej svetovej vojne bol most ťažko poškodený a parkanská československá miestna stráž ho 26. júla 1919 vyhodila do vzduchu. V roku 1922 sa začalo s jeho obnovou. Rekonštrukčné práce sa skončili v roku 1927 a tým sa na moste obnovila aj premávka povozov a automobilov.
Počas druhej svetovej vojny bol Most Márie Valérie opäť terčom náletov, zostal však neporušený. Ustupujúca nemecká armáda ho na Vianoce v roku 1944 vyhodila do vzduchu.
Po Novembri 1989 sa oživila myšlienka postaviť most znovu. Projekt sa stal súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR Mikuláša Dzurindu z roku 1998. Podmienky rekonštrukcie následne upravila zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorú podpísali premiéri oboch krajín 16. septembra 1999.
Práce na dostavbe mosta s plánovanými nákladmi 11,7 milióna eur sa začali 17. októbra 2000. Slovenskej aj maďarskej strane prispela Európske únia po päť miliónov eur z fondov PHARE.
Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj slávnostne odovzdali opäť do užívania 11. októbra 2001 za účasti premiérov oboch krajín Mikuláša Dzurindu (Slovenská demokratická a kresťanská únia, SDKÚ) a Viktora Orbána (Fidesz), ako aj komisára Európskej únie pre rozšírenie Güntera Verheugena.
Obyvatelia Ostrihomu a Štúrova odvtedy každoročne pri príležitosti výročia otvorenia pôvodného premostenia oslavujú Festival mosta, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní priateľských vzťahov a pestovaní spoločného pocitu identity medzi susednými národmi, poznamenal vg.hu.