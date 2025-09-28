Pravda Správy Domáce Vo Vysokých Tatrách uviazli štyria horolezci, o pomoc žiadali opakovane

Vo Vysokých Tatrách uviazli štyria horolezci, o pomoc žiadali opakovane

Pomoc horských záchranárov potrebovali v noci na nedeľu štyria horolezci, ktorí uviazli vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc ich požiadali ešte v sobotu (27. 9.) popoludní z Martinovej cesty, ktorá vedie na Gerlachovský štít.

28.09.2025 11:04
„Nachádzali sa pri Veľkej Litvorovej veži. V oblačnosti strácali postupovú cestu a na mokrej skale mali obavy bezpečne postupovať. Dve horolezecké dvojice – Češka vo veku 32 rokov, 45-ročný Slovák a ešte 47– a 48-roční muži českej národnosti – za pomoci priebežnej telefonickej navigácie záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pokračovali hrebeňom až do Gerlachovského sedla. Odtiaľ sa vydali na zostup Tatarkovou próbou,“ uviedla HZS.

V neskorých nočných hodinách však požiadali HZS o pomoc znova. Na miesto tak odišli traja horskí záchranári, ktorí s nimi pomocou istenia na krátkom lane zostúpili nižšie a v dolnej časti vytvorili spusty. Následne štvoricu sprevádzali na Sliezsky dom, kde horolezci prenocovali a záchranári HZS sa vrátili na základňu do Starého Smokovca. Záchranná akcia bola ukončená v skorých ranných hodinách.

Pomoc nemeckému a českému turistovi

Horskí záchranári pomáhali v sobotu (27. 9.) v Malej Fatre 87-ročnému turistovi nemeckej národnosti. Muž na červenom turistickom chodníku medzi Stratencom a sedlom Vrátna náhle pociťoval slabosť a vyčerpanie. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

„Záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra turistu po príchode vyšetrili. Následne ho na nosidlách transportovali na Chatu pod Suchým, kde po zlepšení zdravotného stavu na vlastnú žiadosť zostal v starostlivosti rodinného príslušníka,“ uviedla HZS.

Pomoc záchranárov v sobotu v Malej Fatre potreboval i 76-ročný Čech, ktorý pri Chate pod Chlebom pociťoval nevoľnosť a slabosť. V sprievode priateľky zostúpil do bezpečia chaty, kde počkal na príchod záchranárov.

„Horskí záchranári pacienta vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho v stabilizovanom zdravotnom stave transportovali do Vrátnej. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval ďalej do ubytovacieho zariadenia,“ dodala HZS.

