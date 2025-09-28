Pravda Správy Domáce Kaliňák: Novela ústavy je príkladom pre iné krajiny, Bombicova väzba je škandál. Spoluprácu s Republikou nevylučuje

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 uviedol, že novela ústavy bude ešte pre mnohé krajiny príkladnou cestou.

28.09.2025 13:44
Robert Kaliňák Foto: ,
Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru
debata

Minister vyzdvihol, že sa v parlamente podarilo dať dokopy kompaktnú zostavu, ktorá bola schopná zmeniť ústavu. To podľa neho evidentne reprezentuje vôľu voličov.

Pri posledných zmluvách Európskej únie je podľa neho väčšinou omnoho väčšia vôľa štátov v oblastiach školstva, zdravotníctva, kultúry či sociálnych otázok. Ako dôvod uviedol, že každá krajina má svoju historickú stopu a tradície.

Vyjadril sa aj k väzbe Daniela Bombica, ktorý je obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti. „Jeho pobyt vo väzbe je jedným z najškandalóznejších od konca Hegerovej vlády,“ podotkol s tým, že vo väzbe nemá čo robiť. Nazdáva sa, že Špecializovaný trestný súd volá po tom, že pravdepodobne nemá čo robiť na scéne justície.

Na otázku, či by Smer po voľbách vytvoril koalíciu s hnutím Republika, odpovedal, že nevylučujú žiadnu stranu. Rozhodujúci je podľa neho program, Smer je otvorený rokovaniam. Hovoril aj k téme konsolidácie. Za podstatné v rezorte obrany považuje ciele síl.

