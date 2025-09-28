Černochová označila Pellegriniho za zbabelca: Za rečami o zlepšení vzťahov je podpora Babiša

Reagovala tak na prezidentove sobotňajšie (27. 9.) vyjadrenia v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy, podľa ktorých je Pellegrini presvedčený, že ak sa premiérom novej vlády ČR stane Andrej Babiš, obnovia sa konzultácie českej a slovenskej vlády. Podľa neho by sa výrazne zlepšili aj vzťahy medzi Slovenskom a Českom na politickej úrovni.
„To, že si česká vláda nenotuje s tou slovenskou v nadbiehaní Kremľu a nehrá na falošnú pseudovlasteneckú strunu, ešte neznamená, že s našimi slovenskými kolegami neudržiavame štandardné pracovné vzťahy a nepomáhame si tam, kde to je potrebné. Len sa pri tom nepredvádzame pred kamerami a nerobíme lacné gestá,“ napísala Černochová.Čítajte viac Staronový premiér Babiš? Pavel hľadá cesty, ako šéfa ANO odstaviť. Expert: Bolo by to v súlade s ústavou
Česká ministerka uviedla ako príklad spoluprácu so slovenským ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer), s ktorým „odviedli veľký kus práce aj napriek tomu, že v jej tíme poradcov je aj jeho predchodca Jaroslav Naď, ktorý v súčasnosti patrí k slovenskej opozícii“.
Dodala, že s Kaliňákom rokujú pravidelne a prináša to konkrétne výsledky. „Naposledy sme sa videli minulý týždeň na Dňoch NATO v Ostrave a mali sme spolu formálne aj neformálne stretnutie. Máme spolu skrátka normálne medziľudské vzťahy,“ napísala Černochová.Čítajte viac Voľby v Česku: Babiš chce, aby Praha tlačila na Izrael, spolieha sa na Trumpa. Okamura chce rozpustenie dvoch strán
„Pomáhame Slovensku s ochranou vzdušného priestoru, koordinujeme svoj prístup v oblasti obranných akvizícií, hľadáme príležitosti pre český a slovenský obranný priemysel. O údajne zlých vzťahoch medzi Českou republikou a Slovenskom sa toho nahovorí viac, ako reálne deje,“ pokračovala ministerka a dodala, že používať túto tému k zásahu do českého predvolebného boja je „trochu pokrytecké“.Čítajte viac Protest v Bratislave má dohru. Účasť českého šéfa vnútra pobúrila ministrov, Blanár podal protest