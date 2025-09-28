Matovič vyzval Šimečku, aby vylúčil akúkoľvek povolebnú spoluprácu s Hlasom. Hrozí tlačovkou, ktorá rozhodne budúce voľby

„Chcem ho vyzvať ako lídra opozície, aby definitívne vylúčil akúkoľvek kolaboráciu s Hlasom. Ak to dokáže, my neurobíme v stredu tlačovku, ktorá bude kľúčová. Ak to nedokáže, pozývam na tlačovku, ktorá rozhodne budúce voľby,“ odkázal Matovič.
Pripomenul tiež, že je takmer polovica volebného obdobia a opozícia by podľa neho mala mať jasný plán. Ľudia podľa neho očakávajú nádej a lídra, ktorý povie, aký je plán, a nie trojdňový „lynč“ voči Hnutiu Slovensko.
Kritizoval, že opozičné strany po hlasovaní o novele ústavy kategoricky vylúčili spoluprácu, ba i len zamyslenie nad spoluprácou. Odkázal im, aby sa pozreli na záujem krajiny, pretože je potrebné nájsť alternatívu v súčasnej vláde. Zároveň pripomenul, že keď PS hlasovalo so Smerom za zrušenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie, jeho hnutie ho verejne neobviňovalo zo zrady a nevylučovalo zo spolupráce.Čítajte viac Šimečka po hlasovaní o ústave: S Matovičom končím, opäť pomohol Ficovi. Najväčšia hanba, odkazuje Gröhling. Matovič hovorí o zrade
Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš povedal, že situácia s dvoma poslancami, ktorí hlasovali za novelu ústavy, ich mrzí. Zdôraznil, že sa k tomu postavia čelom a aj na budúci týždeň budú situáciu na klube riešiť. Matovič v tejto súvislosti poznamenal, že zmeny v ústave ho nemrzia, mrzí ho však spôsob, akým prešli. Dvaja jeho poslanci podľa neho presadili „dobré zmeny, ale najhorším možným spôsobom.“
Progresívne Slovensko v reakcii na výzvu Matoviča uviedlo, že spoluprácu so stranou Hlas odmietlo opakovane a jednoznačne. „Spoluprácu so stranou Hlas sme odmietli opakovane a jednoznačne. Akékoľvek útoky a klamstvá Igora Matoviča, ktorý sa snaží odviesť pozornosť od toho, že opäť raz pomohol Robertovi Ficovi, nemá zmysel komentovať,“ reagovalo PS.
Na margo vyjadrení ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) o otázke zrušenia Špecializovaného trestného súdu Matovič poznamenal, že je to pokračovanie v línii zrušiť NAKA a Úrad špeciálnej prokuratúry. Označil to za čistky voči nepohodlným ľuďom a za absurdné.
Kaliňáka za jeho slová skritizovala aj predsedníčka hnutia Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová. „Vyzývam Kaliňáka, aby okamžite prestal so zastrašovaním sudcov a aby sa občanom ospravedlnil za to, že verejne kryje extrémistov a šíriteľov nenávisti,“ odkázala Remišová.Čítajte viac Matovič sa ostro pustil do PS. Poslancov hlasujúcich so Smerom nevyhodí, ale poslal im jasné odporúčanie