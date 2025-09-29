Fico opäť dosiahol, čo chcel: do ústavy zapíšu dve pohlavia, opozícia sa rozhádala. Prebral agendu KDH a posilnil svoju moc, hodnotí politológ

Kým niektorí politici uisťujú, že tým sa do ústavy pevnejšie zakotvili konzervatívne hodnoty, experti poukazujú na to, že mnohí si v tejto otázke mýlia pojmy pohlavie a gender. Kým gender naďalej nie je v legislatíve nijako spresnený, o žiadnej výhre konzervatívcov sa zatiaľ hovoriť nedá.
Ak sa v ústave stanoví, že existujú dve biologické pohlavia, táto definícia bude primárne ovplyvňovať právny a biologický rámec, najmä vo veciach ako právne dokumenty, zdravotníctvo či rodinné právo.
Mužské a ženské pohlavie je definované na základe chromozómov, hormónov či fyzických charakteristík. Rod alebo, ako ho často nazývajú, gender totiž odkazuje na sociálne či kultúrne roly a sebaidentitu. Identifikácia s iným rodom (napr. nebinárnym alebo iným) je teda otázkou osobnej slobody a sebavyjadrenia, ktorá nesúvisí s pohlavím a ani po novom nie je upravená ústavou.
Ak by chcela vláda legislatívne zakázať uznávanie iných rodov, bolo by potrebné upraviť niekoľko ďalších zákonov a právnych noriem. Patrí medzi ne antidiskriminačný zákon, ktorý chráni pred diskrimináciou na základe pohlavia, rodu a rodovej identity, Občiansky zákonník, v ktorom by sa museli upraviť ustanovenia týkajúce sa právnych aktov a osobného stavu, ale aj zákon o matrike, Zákonník práce, zákon o rodine či Trestný zákon, poukazuje ústavný právnik.
Čo je však isté – premiérovi sa opäť podarilo rozštiepiť opozíciu, ktorá po sérii politických chýb je opäť v ostrom konflikte typu „všetci proti všetkým“. Pozornosti tak uniká tá jediná zmena ústavy, ktorá pravdepodobne bude mať významný dôsledok pre celú krajinu. Ide o nový bod ústavy, ktorým sa stanoví zvrchovanosť slovenského práva nad medzinárodným v kultúrno-etických otázkach. Pred touto zmenou vládu varovala aj Benátska komisia.Čítajte viac Benátska komisia bije na poplach: Novela slovenskej ústavy je nejasná, hrozí diskriminácia. Úrad vlády reagoval
Parlament v piatok (26. 9.) schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje definíciu pohlavia na základe biologických kritérií – teda, že sú iba dve: muž a žena. Zákon upravuje aj adopcie, po novom si môže dieťa osvojiť len zosobášený pár. Nevydaté ženy, ktoré napríklad nemôžu otehotnieť zo zdravotných dôvodov, už nemôžu dieťa adoptovať. Do ústavy teda pribudne zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž.
Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Rodičia budú mať právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.
V ústave sa zdôrazní zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, a to najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.
Návrhom sa rozširuje aj ústavnoprávna úprava sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. Nové zmeny v ústave majú byť účinné od 1. novembra.
Telefonát „vplyvným ľuďom“
Podoba zmeny ústavy bola známa už od polovice júna, keď po prerokovaní novely v prvom čítaní do nej na požiadavku KDH pribudol zákaz surogátneho materstva. V lete však koalícia nemala na finálne schválenie zákona ústavnú väčšinu, teda 90 hlasov, a to ani s podporou KDH a ultrakonzervatívnych poslancov Hnutia Slovensko. V hlasovaní ju odmietali podporiť koaličný poslanec Ján Ferenčák (Hlas) a dvaja členovia poslaneckého klubu KDH František Mikloško a František Majerský.
Hlasovanie vtedy rozhodli posunúť na septembrovú schôdzu NR SR, medzičasom sa však situácia opäť zmenila – zomrela konzervatívna poslankyňa Anna Záborská (klub Hnutia Slovensko), ktorá zmenu chcela podporiť. Koalícii tak zostalo ešte menej – iba istých 88 podporných hlasov na presadenie novely. Okrem 78 poslancov za vládne strany ju chceli podporiť iba desiati členovia KDH a Richard Vašečka z klubu Hnutia Slovensko.Čítajte viac Kaliňák: Novela ústavy je príkladom pre iné krajiny, Bombicova väzba je škandál. Spoluprácu s Republikou nevylučuje
Chvíľu to vyzeralo tak, že nádej na presadenie novely stratil aj Fico. Deň pred finálnym hlasovaním, vo štvrtok, oznámil, že ak zmena neprejde, Smer s témou končí. Parlament napokon o ústave rozhodoval až v piatok, po tom, čo bola ukončená rozprava k návrhu. Noc pred hlasovaním, zdá sa, bola rozhodujúca.
Premiér Fico na tlačovej konferencii po schválení novely tvrdil, že pred hlasovaním mal sériu telefonátov s „vplyvnými ľuďmi“ a volal aj s niekým, kto ovplyvnil rozhodovanie matovičovcov, vďaka ktorým novela prešla. Pritom deň predtým obaja tvrdili, že novelu nepodporia. „My sme včera vytvárali normálny tlak tým, že už stačí, že už viacej príležitostí nebude,“ povedal líder Smeru k poslancom Hnutia Slovensko.
PS s Matovičom skončila
Hlasovanie až troch poslancov z klubu opozičného Hnutia Slovensko za zmenu ústavy z dielne Smeru ostro odsúdil líder PS Michal Šimečka. „Igor Matovič opäť pomohol Robertovi Ficovi,“ napísal predseda PS s tým, že poslanci „Krajčí a Krátky pomohli Ficovi presadiť škodlivú a zbytočnú zmenu Ústavy SR, bez nich by nikdy neprešla. Nebyť ich, Fico by dnes utŕžil veľkú politickú prehru.“
Podľa Šimečku „je úplne jedno, ako veľmi Matovič po Ficovi vrieska v parlamente či na sociálnych sieťach – pravda je tá, že iba vďaka jeho zlyhaniam a štýlu politiky tu máme štvrtú Ficovu vládu, ktorá likviduje jednu oblasť našej spoločnosti za druhou. Toto je koniec pre akékoľvek úvahy o bližšej spolupráci s jeho hnutím", dodal.Čítajte viac Matovič vyzval Šimečku, aby vylúčil akúkoľvek povolebnú spoluprácu s Hlasom. Hrozí tlačovkou, ktorá rozhodne budúce voľby
Igor Matovič v reakcii uviedol, že hlasovanie Krajčího a Krátkeho považuje za zradu. Progresívcom však úder vrátil s tým, že v priebehu týždňa aj poslanci PS hlasovali za návrh Smeru. „V celom tom konzervatívnom priestore veľmi rezonovalo hlasovanie Progresívneho Slovenska spolu so Smerom pri zrušení 15. septembra. A videli sme, že už toto zásadne brali do úvahy aj Krajčí, aj Krátky. Takže zrejme táto vec k tomu mimoriadne pomohla,“ povedal Matovič.
Dvojicu poslancov Hnutia Slovensko skritizovala aj opozičná SaS. „Toto je tá najväčšia hanba a dôkaz, že Matovičovi nemôžete veriť,“ povedal predseda strany Branislav Gröhling, ktorý tiež nevidí možnosť povolebnej spolupráce SaS s hnutím Slovensko. Hlasovanie označil líder SaS za „čierny deň “ pre krajinu.
Líder KDH Milan Majerský, ktorého poslanci vrátane neho hlasovali za, po schválení uviedol, že nemohli postupovať inak. „KDH vždy chránilo a chráni ľudskú dôstojnosť. Z princípov našich stanov, nášho programu sme nemohli za toto nehlasovať,“ povedal Majerský s tým, že novela ústavy podľa neho nezhorší život občanov na Slovensku.
Ficovo veľké víťazstvo
Ako hlasovanie možno zhodnotiť vo výsledku? Podľa politického experta a riaditeľa agentúry AKO Václava Hřícha to má z Ficovho pohľadu len samé pozitíva. „Prebral agendu KDH, takže môže teraz brať za to benefity. Nevieme, čo to spraví so spoluprácou opozície, nevieme, čo to spraví vnútri KDH a Hnutia Slovensko. Tie karty Fico teraz dostal dobré,“ zhodnotil v rozhovore pre Hospodárske noviny.
Zmenu ústavy označil za politické majstrovstvo lídra Smeru aj politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. „Pre Fica je absolútne nepodstatné, čo v tej ústave stojí. Dôležité je, že prekryl neschopnosť svojej vlády urobiť niečo s verejnými financiami, množstvo škandálov a hlavne, podarilo sa mu rozbiť tvoriaci sa opozičný blok, prípadne predstavu, že s Igorom Matovičom by to možno predsa len šlo,“ hovorí expert.Čítajte viac Čaputová: Novela ústavy sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti
Za poznámku stojí aj to, že Hlas pri hlasovaní preukázal zmätok v ideologickej orientácii. „Tešili sa po hlasovaní ako malé deti na piesku, pritom si zrejme nikto z nich neuvedomil, že schválili agendu zvyčajne kresťanskodemokratických, konzervatívnych a možno až radikálnych strán,“ upozornil politológ. Dosahy podľa neho najviac pocítia opozičné strany, keďže celé to bolo namierené proti ich jednote.
„Práve pre nich je charakteristická kultúrna vojna, boj o kultúrno-etické otázky, hašterenie sa o nepodstatných témach v čase, keď sa tu rúca ekonomika štátu, prepadá sa životná úroveň obyvateľstva a na frak dostáva aj právny štát,“ poukázal Štefančík.
V neposlednom rade je problémom aj to, že sa Igor Matovič aj členovia jeho hnutia správajú ako neriadená strela, pokračuje. „Položíme si otázku, prečo vždy, keď je Fico v úzkych, niekto z poslaneckého klubu Igora Matoviča priskočí na pomoc. Matovičove dve poslankyne pomohli Ficovi vyhnúť sa väzobnému stíhaniu, vládna politika Matoviča nakopla upadajúceho Fica a teraz to bol opäť niekto z jeho poslancov, kto Ficovi pomohol. Ako hovoria konšpirátori: Náhoda? Nemyslím,“ zhodnotil politológ.Čítajte viac O pohlavia ani nešlo. Ficovi sa podarili iné ciele: Zasiať rozkol a nadradiť slovenské právo, hovorí politológ
Dokáže téma zmeny ústavy odpútať pozornosť voličov od konsolidácie? Podľa odborníka bude téma žiť vo verejnom diskurze iba chvíľu. „Potom vyšumí, pretože ak nebudú mať ľudia čo do úst, dve pohlavia v ústave ich nenakŕmia. Takže prídu iné témy, stále tu máme ruskú inváziu na Ukrajine, otázku plynu, ropy,“ menuje odborník. Pripomína tiež, že koaliční politici často strašia obyvateľov aj menej podstatnými vecami. „Ľudia plní obáv a strachu z vymyslených hrozieb opäť zabudnú, že už niekoľko dní za sebou nemali na obed mäso,“ podotkol.