Do USA je opäť možné cez poštu posielať zásielky, ktoré nepodliehajú clu. Má to však háčik

Informovala o tom Slovenská pošta. Príjem tovarových zásielok deklarovaných ako darčeky bol pozastavený od 25. augusta 2025 v reakcii na rozhodnutie americkej administratívy a prepravných spoločností, s ktorými Slovenská pošta spolupracuje.
Slovenská pošta apeluje na zákazníkov, aby pri podávaní zásielok do USA venovali pozornosť správnemu označeniu obsahu aj deklarovanej hodnote. „Pokusy o akékoľvek obchádzanie pravidiel by mohli viesť k opätovnému pozastaveniu prijímania darčekov zo strany prepravcov,“ upozornila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Slovenská pošta naďalej dočasne neprijíma ostatné tovarové zásielky, ktoré podľa nových pravidiel podliehajú clu. Intenzívne spolupracuje s poštovými podnikmi a Svetovou poštovou úniou na riešení, ktoré umožní čo najskoršie obnovenie prijímania a tranzitu všetkých zásielok do USA. O obnovení služieb v plnom rozsahu bude pošta svojich zákazníkov informovať, uviedla Peterová.