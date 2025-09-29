Kaliňák spochybnil opodstatnenosť existencie trestného súdu. Opozícia: nehoráznosť

Kaliňák podrobil kritike rozhodnutia súdu o väzbe Daniela Bombica, ktorý čelí obžalobe z extrémistickej trestnej činnosti. Jeho pobyt vo väzbe považuje za jeden z najškandalóznejších prípadov od konca vlády Eduarda Hegera. Súd podľa neho podlieha tlaku médií. Myslí si, že sa preto treba zamyslieť, či je trestný súd produktívnou zložkou justičného systému.
„Je treba zamyslieť sa nad tým, či je vôbec produktívnou zložkou justičného systému," povedal Kaliňák v diskusnej relácii. „Špecializovaný trestný súd sa k vyjadreniam politikov vyjadrovať nebude," uviedol súd vo svojom stanovisku.
SaS považuje výroky Kaliňáka za nehorázne
Opozičná SaS považuje Kaliňákove výroky k Špecializovanému trestnému súdu v súvislosti s prípadom Daniela Bombica za nehorázne. Obáva sa zrušenia súdu. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Márie Kolíkovej a Ondreja Dostála (obaja SaS) na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Návrh zákona sme zatiaľ takýto žiadny nevideli. To je pravda. Treba to však vnímať naozaj veľmi veľmi pozorne, pretože vieme, že úvahy na začiatku tejto vlády boli zrušiť aj špecializovaný trestný súd,“ poznamenala Kolíková.
Upozornila pritom na zrušenie viacerých inštitúcií, ako Národnej kriminálnej agentúry či špeciálnej prokuratúry. Myslí si, že koalícia sa pri tom opierala o klamstvá. V tejto súvislosti poukázala na to, že Daniela Bombica vzal do väzby Najvyšší súd, nie Špecializovaný trestný súd.
„Je zjavné, tak ako to bolo pri hanebnej novele trestných kódexov, že tu poslúžia akékoľvek klamstvá na to, aby sa likvidovali inštitúcie, ktoré sú spôsobilé stíhať korupciu efektívne,“ dodala.
Dostál v súvislosti s tvrdeniami Kaliňáka hovoril o možnom porušení ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. „V slušnej krajine by sa nemohlo stať, že minister, ktorého advokátska kancelária zastupuje stíhaného a už obžalovaného extrémistu, bude verejne vyvíjať tlak na súd, ktorý rozhoduje o jeho klientovi, a tým vlastne zneužívať svoje postavenie v prospech svojho osobného záujmu v prospech svojho klienta," podotkol.