Hlasovanie o novele ústavy bude mať dohru. Zasadne predsedníctvo i Rada KDH, témou bude aj účasť hnutia na protestoch

O aktuálnej politickej situácii má v piatok rokovať predsedníctvo a následne Rada KDH. Avizoval to poslanec Národnej rady Ján Horecký (KDH) novinárom v parlamente. Preberať sa podľa neho má aj minulotýždňové hlasovanie o novele ústavy.

29.09.2025 14:36
debata (59)
„Budeme sa rozprávať o tom, ako vyhodnotíme nejednotné hlasovanie síce nečlenov KDH, ale členov poslaneckého klubu KDH, ktorí sú tiež viazaní uznesením Rady KDH,“ povedal.

Horecký zároveň potvrdil, že s poslancami Františkom Majerským a Františkom Mikloškom, ktorí za zmenu ústavy nehlasovali, zatiaľ o tejto veci nediskutoval.

„My sme sa uchádzali o to, aby hlasovali spolu s nami, členmi KDH, za ústavu tak, ako sme predložili pozmeňujúce návrhy s tým, že nás k tomu zaviazala dvakrát aj Rada KDH. Tak samozrejme, že sa o tom budeme rozprávať. Ale budem sa o tom rozprávať v prvom rade s nimi ako člen predsedníctva a nie cez médiá,“ odkázal.

Kresťanskí demokrati by v piatok mali prebrať aj otázku týkajúcu sa spolupráce v rámci opozície pri organizovaní protestov. Horecký deklaroval, že KDH je dôslednou opozičnou stranou.

Parlament v piatok (26. 9.) schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.

Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.

