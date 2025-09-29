Varga a Alföldi stoja opäť pred súdom za úkladnú vraždu Niguta

„Pojednáva sa o vrátení veci NS, kedy som vyhral odvolanie, ktoré som podal voči oslobodzujúcemu rozsudku. NS prikázal vo veci znova konať. ŠTS musí opätovne vyhodnotiť výpovede svedkov, ktorých som navrhoval a ktorí usvedčovali obžalovaných zo spáchania žalovaných skutkov,“ konštatoval prokurátor Bohdan Čeľovský.
Radovan Varga je na slobode a svoju vinu popiera. „Nikdy som tieto skutky nespáchal,“ vyhlásil ešte v závere procesu v decembri 2023. Prokurátor pre neho v záverečnej reči navrhoval nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov. Obhajkyňa oslobodenie spod obžaloby.Čítajte viac Našli kosti hľadaného vraha. Patria mafiánovi Nigutovi, potvrdila polícia
Ladislav Alföldi, ktorý si odpykáva 25-ročný trest za iné zločiny, takisto tvrdil, že zo skutku, tak ako ho popisovala obžaloba, je nevinný. Priznal, že Niguta pripravil o život, ale vraj išlo o zabitie v sebaobrane. Prokurátor mu navrhoval doživotie. Obhajkyňa žiadala oslobodenie spod obžaloby z úkladnej vraždy.
„NS tiež konštatoval, že právna úvaha ŠTS týkajúca sa nutnej obrany Ladislava A. bola nesprávna a nespĺňa to v žiadnom prípade náležitosti nutnej obrany,“ zdôraznil Čeľovský.Čítajte viac Špecializovaný trestný súd oslobodil Vargu a Alföldiho spod obžaloby za vraždu mafiána Niguta
Oba vzájomne súvisiace skutky sa stali v roku 2013. Z vraždy Niguta boli pôvodne obvinené štyri osoby, medzi nimi aj František Dora mladší a Juraj Bugár, ktorí sa však rozhodli spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Polícia po Nigutovi pátrala dlhých deväť rokov aj v spolupráci s Interpolom. Patril medzi vysokopostavených a údajne aj najnebezpečnejších členov východoslovenského zločineckého gangu Róberta Okoličányho. V neprítomnosti bol odsúdený na doživotie. Práve on neúspešne strieľal v lokalite Jahodná neďaleko Košíc na podnikateľa Mariána K. Kostrové pozostatky Niguta vykopali v lete v roku 2022 pri obci Dolný Chotár v okrese Galanta. Identitu obete potvrdila analýza DNA.