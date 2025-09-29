Pravda Správy Domáce Varga a Alföldi stoja opäť pred súdom za úkladnú vraždu Niguta

Varga a Alföldi stoja opäť pred súdom za úkladnú vraždu Niguta

Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok vrátil ku kauze úkladnej vraždy člena zločineckého gangu Róberta Niguta a pokusu úkladnej vraždy gelnického podnikateľa Mariána Kakalejčíka. Radovana Vargu, ktorý bol obžalovaný z objednania si oboch skutkov a Ladislava Alföldiho, ktorý Niguta usmrtil, ŠTS v decembri v roku 2023 oslobodil spod obžaloby. Prokurátor však podal odvolanie. Najvyšší súd (NS) SR rozsudok zrušil a ŠTS vrátil vec späť, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a znova rozhodol.

29.09.2025 15:19
SR ŠTS Nigut vražda pojednávanie BBX Foto: ,
Na snímke zľava Radovan Varga a Ladislav Alfoldi v pojednávacej miestnosti na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Archívne foto.
debata

„Pojednáva sa o vrátení veci NS, kedy som vyhral odvolanie, ktoré som podal voči oslobodzujúcemu rozsudku. NS prikázal vo veci znova konať. ŠTS musí opätovne vyhodnotiť výpovede svedkov, ktorých som navrhoval a ktorí usvedčovali obžalovaných zo spáchania žalovaných skutkov,“ konštatoval prokurátor Bohdan Čeľovský.

Radovan Varga je na slobode a svoju vinu popiera. „Nikdy som tieto skutky nespáchal,“ vyhlásil ešte v závere procesu v decembri 2023. Prokurátor pre neho v záverečnej reči navrhoval nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov. Obhajkyňa oslobodenie spod obžaloby.

bager, polícia, nigut Čítajte viac Našli kosti hľadaného vraha. Patria mafiánovi Nigutovi, potvrdila polícia

Ladislav Alföldi, ktorý si odpykáva 25-ročný trest za iné zločiny, takisto tvrdil, že zo skutku, tak ako ho popisovala obžaloba, je nevinný. Priznal, že Niguta pripravil o život, ale vraj išlo o zabitie v sebaobrane. Prokurátor mu navrhoval doživotie. Obhajkyňa žiadala oslobodenie spod obžaloby z úkladnej vraždy.

„NS tiež konštatoval, že právna úvaha ŠTS týkajúca sa nutnej obrany Ladislava A. bola nesprávna a nespĺňa to v žiadnom prípade náležitosti nutnej obrany,“ zdôraznil Čeľovský.

SR ŠTS Nigut vražda pojednávanie BBX Čítajte viac Špecializovaný trestný súd oslobodil Vargu a Alföldiho spod obžaloby za vraždu mafiána Niguta

Oba vzájomne súvisiace skutky sa stali v roku 2013. Z vraždy Niguta boli pôvodne obvinené štyri osoby, medzi nimi aj František Dora mladší a Juraj Bugár, ktorí sa však rozhodli spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Polícia po Nigutovi pátrala dlhých deväť rokov aj v spolupráci s Interpolom. Patril medzi vysokopostavených a údajne aj najnebezpečnejších členov východoslovenského zločineckého gangu Róberta Okoličányho. V neprítomnosti bol odsúdený na doživotie. Práve on neúspešne strieľal v lokalite Jahodná neďaleko Košíc na podnikateľa Mariána K. Kostrové pozostatky Niguta vykopali v lete v roku 2022 pri obci Dolný Chotár v okrese Galanta. Identitu obete potvrdila analýza DNA.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Róbert Nigut