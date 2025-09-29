Pravda Správy Domáce Ficova zmena ústavy znepokojila Európsku komisiu. Právo EÚ je nadradené, upozorňuje

Európska komisia je znepokojená zmenami v ústave schválenými minulý piatok slovenským parlamentom. ČTK to oznámil hovorca exekutívy Európskej únie, ktorý zdôraznil, že právo EÚ je nadradené národným zákonom vrátane ústavy. Práve zvrchovanosť krajiny vo veciach národnej identity, vrátane kultúrno-etických otázok, je jedným z najdiskutovanejších bodov slovenskej ústavnej novely.

29.09.2025 17:30
Ústavný právnik Bujňák o zmene ústavy
Video

Ustanovenie o zvrchovanosti krajiny predovšetkým v otázkach národnej identity podľa právnikov i podľa premiéra Roberta Fica zavedie prednosť slovenského práva pred právom európskym a medzinárodným v kultúrno-etických otázkach.

„Ľutujeme, že prijatý text neberie do úvahy námietky vznesené komisiou,“ uviedol hovorca EK. Pripomenul, že Brusel je kvôli zámeru zmeniť základný slovenský zákon v kontakte s činiteľmi v Bratislave a má obavy zvlášť z článku sedem, zavádzajúceho spomínanú nadradenosť slovenského práva. Pripomenul, že podobné obavy vzniesli aj experti z Benátskej komisie, ktorá je pri Rade Európy poradným orgánom pre otázky ústavného práva.

EK má možnosť s členskou krajinou začať konanie pre porušenie právnych predpisov únie, ktoré môže skončiť až na súde EÚ, ktorý môže štátu vymerať pokutu. Kvôli spochybneniu nadradenosti práva EÚ komisia začala toto konanie v roku 2021 s Poľskom.

Vláda pri rušení voľna na Sedembolestnú porušila Vatikánsku zmluvu, varuje ústavný právnik Bujňák
Video

V slovenskej ústave má byť nanovo zakotvené okrem iného to, že krajina uznáva len biologicky dané pohlavie muža a ženy. Vzdelávanie detí v oblasti sexuálnej problematiky má podliehať súhlasu rodičov a do ústavy sa zo zákona o rodine presunú ustanovenia o osvojovaní detí, ktoré pri adopciách zvýhodňujú napríklad manželov. Hovorca EK v tejto súvislosti uviedol, že zákonné pravidlá by nemali viesť k diskriminácii žiadnej skupiny ľudí.

