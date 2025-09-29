Ficova zmena ústavy znepokojila Európsku komisiu. Právo EÚ je nadradené, upozorňuje

Ustanovenie o zvrchovanosti krajiny predovšetkým v otázkach národnej identity podľa právnikov i podľa premiéra Roberta Fica zavedie prednosť slovenského práva pred právom európskym a medzinárodným v kultúrno-etických otázkach.
„Ľutujeme, že prijatý text neberie do úvahy námietky vznesené komisiou,“ uviedol hovorca EK. Pripomenul, že Brusel je kvôli zámeru zmeniť základný slovenský zákon v kontakte s činiteľmi v Bratislave a má obavy zvlášť z článku sedem, zavádzajúceho spomínanú nadradenosť slovenského práva. Pripomenul, že podobné obavy vzniesli aj experti z Benátskej komisie, ktorá je pri Rade Európy poradným orgánom pre otázky ústavného práva.Čítajte viac Benátska komisia bije na poplach: Novela slovenskej ústavy je nejasná, hrozí diskriminácia. Úrad vlády reagoval
EK má možnosť s členskou krajinou začať konanie pre porušenie právnych predpisov únie, ktoré môže skončiť až na súde EÚ, ktorý môže štátu vymerať pokutu. Kvôli spochybneniu nadradenosti práva EÚ komisia začala toto konanie v roku 2021 s Poľskom.
V slovenskej ústave má byť nanovo zakotvené okrem iného to, že krajina uznáva len biologicky dané pohlavie muža a ženy. Vzdelávanie detí v oblasti sexuálnej problematiky má podliehať súhlasu rodičov a do ústavy sa zo zákona o rodine presunú ustanovenia o osvojovaní detí, ktoré pri adopciách zvýhodňujú napríklad manželov. Hovorca EK v tejto súvislosti uviedol, že zákonné pravidlá by nemali viesť k diskriminácii žiadnej skupiny ľudí.