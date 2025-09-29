Krajčí a Krátky pod tlakom. Matovič im dal ultimátum: Nech sa chlapsky postavia pred ľudí

„Na základe rozhodnutia poslaneckého klubu sme sa rozhodli vyzvať kolegov Krátkeho a Krajčího, aby urýchlili svoje rozhodnutie, aby už zajtra mohli komunikovať ľuďom a verejnosti, prečo sa rozhodli hlasovať tak, ako hlasovali a tým pádom sklamali ľudí a voličov nášho hnutia,“ oznámil Šipoš. „Rozhodnutie, ako sa rozhodnú zachovať v situácii, keď v podstate celú verejnosť zaviedli tým hlasovaním,“ odpovedal na otázku, aké rozhodnutie má dvojica poslancov urobiť. „Keď padne ich rozhodnutie, a na to čakáme, potom sa rozhodneme, ako budeme ďalej postupovať,“ dodal Šipoš.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič zopakoval, že ich nechceli hneď vyhodiť z klubu. „Necháme to na ich vlastné rozhodnutie, na ich vlastné svedomie. A nech sa chlapsky postavia pred ľudí a nech prijmú zodpovednosť. Ale nechceme to naťahovať a dnes sme chceli od nich už to stanovisko. Nejako to nebolo možné, tak sme sa rozhodli, že naozaj chceme od nich zajtra chlapské slovo, nech sa postavia pred kamery a nech povedia, aké je ich svedomie, aké je ich rozhodnutie a potom vám k tomu povieme reakciu,“ priblížil Matovič. „Keď povedia, že žiadna zodpovednosť a v pohode, že teda zostanú v poslaneckom klube a nič sa nedeje, však to prebolí, tak to určite teda nie,“ odkázal líder hnutia.
Krajčí a Krátky svoje rozhodnutie podporiť novelu vysvetlili tým, že chceli pomôcť KDH, aby ich „nevykostil“ Smer, ak by novela neprešla. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer) o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme. Matovič ešte v piatok povedal, že by sa na ich mieste vzdal poslaneckého mandátu.
Novela ústavy prešla v parlamente 90 hlasmi. Z opozície ju podporil aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a viacerí poslanci KDH. Do ústavy sa podľa novely zakotvujú dve pohlavia – muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.