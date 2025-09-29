Pravda Správy Domáce Tragédia pri obci Janice: havarovalo auto so siedmimi pasažiermi, hlásia obete

Tragédia pri obci Janice: havarovalo auto so siedmimi pasažiermi, hlásia obete

V smere od obce Janice na Rimavskú Seč havarovalo v pondelok podvečer auto, v ktorom sa malo nachádzať sedem ľudí. Nehoda si vyžiadala aj obete na životoch. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že príčina nehody bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

29.09.2025 19:40 , aktualizované: 20:14
„Havarované vozidlo skončilo po nehode mimo cesty. Podľa doposiaľ zistených informácií sa v aute v čase nehody nachádzalo pravdepodobne sedem ľudí vrátane maloletých detí,“ uviedla polícia. Podotkla, že dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom.

Ako dodala, príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „V súvislosti s nehodou bude vedené trestné konanie, do ktorého budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva a z odboru cestnej dopravy,“ uzavrela polícia.

Pri nehode auta zahynuli dvaja ľudia. Piati sú zranení. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.

„Operátori tiesňovej linky 155 manažujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ku ktorej prišlo krátko pred 18.00 h. Na miesto boli vyslané štyri pozemné ambulancie aj záchranársky vrtuľník,“ uviedla hovorkyňa.

