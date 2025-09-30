Nečakaná zrada? Kdeže. Matovič o dohode so Smerom k Ústave vedel, tvrdí Ferenčák

Exkluzívne to v relácii ta3 Téma dňa prezradil poslanec Hlasu Ján Ferenčák, ktorý o tejto téme diskutoval s Branislavom Škripekom (KDH).
Podľa Ferenčáka Igor Matovič o podpore vedel a dohoda tak bola na svete o deň skôr, než sa pristúpilo k finálnemu hlasovaniu.
„To, že budú hlasovať ďalší členovia z OĽANO (teraz Hnutie SLOVENSKO), som vedel len o pánovi Krátkom a ešte o jednom poslancovi. O pánovi Krajčím som nevedel,“ povedal Ferenčák.
Ferenčák sa tiež vyjadril na adresu Igora Matoviča a jeho vzťahu s Marekom Krajčím: „On (Krajčí) ho počúva na slovo. Dnes, keď tento človek (Matovič) hovorí, že nevedel, ako bude Marek Krajčí hlasovať, podľa mňa to nie je pravda. Marek Krajčí je jeho človek, ktorý ho poslúcha na slovo.“
Igor Matovič v piatok minulý týždeň uviedol, že hlasovanie Krajčího a Krátkeho považuje za „zradu v mimoriadne vážnej otázke od vlastných poslancov“. Podľa lídra hnutia sa o postoji dvojici svojich poslancov dozvedel pár minút pred hlasovaní.
„Takýto postup nepovažujeme za dospelý. Zároveň chcem jedným dychom povedať, že už včera sme videli, že je problém, lebo v celom tom konzervatívnom priestore veľmi rezonovalo hlasovanie Progresívneho Slovenska spolu so Smerom pri zrušení 15. septembra. A videli sme, že už toto zásadne brali do úvahy aj Krajčí aj Krátky. Takže zrejme táto vec k tomu mimoriadne pomohla," povedal Matovič s tým, že aj napriek tomu to pokladá za zradu.
Po zasadnutí poslaneckého klubu tiež Matovič uviedol, že dvojicu poslancov odmietol z klubu vylúčiť, ale odporučil im, aby sa vzdali mandátu v Národnej rade.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy 90 hlasmi. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale nečakane aj spomínaní poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil práve Ferenčák, ktorý nebol prítomný.
Prezident Peter Pellegrini v sobotu uviedol, že sa pre novelu ústavy neobráti na Ústavný súd. Po doručení ju podpíše, hoci by nemusel, lebo ju podporilo 90 poslancov. Zároveň tvrdí, že väčšina poslancov nepovažuje novelu ústavy za ohrozenie právneho štátu. To podľa neho potvrdila široká škála podpory v parlamente. Ani on ju nevníma ako hrozbu.