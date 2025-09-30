Poslanci si neuvedomili, čo v rámci novely ústavy schválili. Na školách môže podľa komory učiteľov nastať anarchia a chaos

„Opäť vidíme v priamom prenose, že sa legislatívny proces pripravuje bez akejkoľvek odbornej diskusie a naozaj v priebehu pár hodín, nie mesiacov kvalitnej poctivej legislatívnej a odbornej práce,“ skonštatoval prezident komory Vladimír Crmoman.
Komora učiteľov prijala text ústavy, ktorý sa týka výchovy a vzdelávania s veľkým znepokojením. Ide o odsek, ktorý hovorí o tom, že „výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu“.
Komora upozornila, že výchova vzdelávanie sú definované školským zákonom. Nový odsek tak automaticky platí na celý školský zákon, a teda na Zákon o výchove a vzdelávaní. To znamená, že všetko, čo je v tomto zákone, kompletne ovplyvní nový ústavný predpis. Netýka sa to len vyučovania etiky a náboženstva, či preventívny program sexuálnej výchovy, čo bolo pravdepodobne zámerom poslancov. V praxi to podľa komory bude znamenať niečo iné.
„Výchova a vzdelávanie je všetka činnosť, ktorá sa realizuje v školách a školských zariadeniach, a teda problémy sexuálneho správania budú školy od 1. novembra môcť riešiť už iba v medziach súhlasu rodiča. Súhlas rodiča sa teda stáva normou v oblasti sexuálneho správania, problém však je, že škola nie je a ani nemôže byť inštitúciou, ktorá sa odvíja od súhlasu jednotlivých rodičov, nie je takto legislatívne konštruovaná," podotkla komora učiteľov. V praxi to tak podľa učiteľov znamená, že každý jeden rodič na Slovensku môže v tejto téme rozhodovať podľa svojho uváženia. V školách tak môže nastať anarchia.
Súhlas rodiča si tak podľa komory učiteľov bude vyžadovať štátny vzdelávací program, školský poriadok, odborná psychologická činnosť, prevencia, krízová intervencia a mimoškolské aktivity, a to jednotlivo v každej veci.
Novela sa svojím rozsahom dotýka aj vyučovacích predmetov s vopred stanovenými výnimkami ako hygienické návyky, zdravie, informácie o tele či prevencia pred násilím. Komora učiteľov však vysvetlila, že viaceré predmety budujú aj postoje a hodnoty v téme intímneho života a sexuality.
Nadradenosť ústavy pred zákonom
Diskusie na hodinách tak budú musieť podliehať jednotlivému súhlasu každého rodiča. „V prípade rozvedených rodičov budú školy i školské zariadenia čeliť ďalším útokom a nepríjemným konfliktom, keď sa rodičia nezhodnú. Zabezpečenie takéhoto súhlasu už nebude iba vecou zákona, kde môžeme aplikovať aktuálny voľnejší výklad súhlasu rodičov v § 144a školského zákona. Ústava je nadradená školskému zákonu, ten bude musieť aspoň v tejto téme prehodnotiť súhlas,“ vysvetlila komora učiteľov.
Komora učiteľov poukázala aj na ďalší závažný dopad, keď sa môže dostať najlepší záujem dieťaťa do rozporu s ústavným právom rodiča na súhlas v otázke sexuálneho správania. Súvisí to s problémami v uplatňovaní dohovorov, akým je Dohovor o právach dieťaťa, ktoré idú ruka v ruke s novelou ústavy.
Podľa komory to môže výrazne ovplyvniť aj právo dieťaťa na psychologickú pomoc, ktorú dieťaťu zaručuje dohovor a zákon o sociálno-právnej ochrane detí. Činnosť školských či poradenských odborníkov a ďalších odborných zamestnancov tak môže aj v takýchto otázkach podliehať súhlasu rodiča. Dieťa tak nebude môcť uplatniť vlastné právo na to, s kým bude o čom rozprávať.
Za najvážnejší problém komora učiteľov považuje to, že ústavný predpis neurčuje, čo je normou morálneho správania. Hovorí iba, že normou bude od 1. novembra rodič. „Lenže pojem rodič znamená vyše milióna obyvateľov, pričom každý obyvateľ môže mať inú predstavu o sexuálnom správaní a intímnom živote. Znamená to, že školy ako základné bunky spoločnosti, ktoré sa spolupodieľajú na ochrane detí, nebudú môcť bez súhlasu rodiča nastavovať v podstate žiadne pravidlá v tejto oblasti,“ vysvetlila komora.
Hrozba chaosu a rezignácie škôl
Ako ďalej upozornila, ak v škole nastane situácia sexuálneho obťažovania zo strany rodičov, učiteľa alebo spolužiakov, otázne je, kto bude v tejto veci vykonávať krízovú intervenciu. „Kto bude robiť intervencie po konaní násilia páchaného na deťoch? Na krízovej linke občianskeho združenia bude môcť dieťa pokojne bez súhlasu rodiča riešiť sexuálne problémy, ale u školského psychológa nie? Presunie sa odborná pomoc na čierny trh bez odbornej garancie?“ pýta sa komora učiteľov.
To, čo ďalej prináša novela je to, že právo jedného rodiča bude automaticky narážať na právo iných, keďže v oblastiach ako sexualita panujú mnohé pohľady a názory. „Ak si jeden rodič povie, že on nesúhlasí s tým, aby sa v škole rozoberala téma sexuality vôbec, budú to školy musieť akceptovať. Ak iný rodič ale povie, že on chce, aby jeho dieťa chodilo do školy v spodnom prádle a neželá si, aby škola jeho dieťa v tomto obmedzovala, bude to rozhodne dilema,“ doplnila komora učiteľov s tým, že školský poriadok nebude môcť obmedziť mravnosť, pretože v škole budú rodičia, ktorí nechcú, aby sa mravnosť obmedzovala.
Komora učiteľov vysvetlila, že novela ústavy veľmi nesprávne uchopila právo rodiča a kladie ho nad právo dieťaťa. Dieťa do 18 rokov sa tak chápe ako majetok rodiča a výkon práv dieťaťa na sebaurčenie sa vôbec nepredpokladá.
Komora učiteľov je tak veľmi znepokojená z toho, že sa etické konflikty poslancov – nie odborníkov, dostali do školského prostredia a aké právne spory s tým prídu.
„Školský zákon sa bude musieť prispôsobiť nie vedeckému poznaniu, Štátnemu vzdelávaciemu programu, ale individuálnej nálade a názorom každého jedného občana. Je to začiatok anarchie, rezignácie škôl a poradenských zariadení na podpore detí obzvlášť v dobe, keď téma sexuality je citlivá a v digitálnom priestore aj ohrozujúca," uzavrela komora s tým, že školy tak už nebudú stáť spolu s rodičmi po boku mladej generácie, ale rezignujú na výchovu a hodnoty.