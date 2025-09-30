Historický verdikt. Súd zakázal obci na východe zbúrať príbytok rodiny z marginalizovanej rómskej komunity

Ako ďalej informovala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva, ide o prvý prípad na Slovensku, keď súd takto ochránil obydlie ohrozené demoláciou zo strany samosprávy. Súd konkrétne vyhovel návrhu pani Márie – rómskej ženy, ktorá žije spolu so svojimi deťmi v obci Torysa.
Rodina podľa mimovládky čelila bezprostrednej hrozbe vysťahovania bez náhradného bývania. Súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že odstránenie obydlia by znamenalo vážny a nezvratný zásah do základných práv rodiny – najmä práva na rešpektovanie domova, súkromného a rodinného života.
V odôvodnení rozhodnutia súd podľa organizácie zdôraznil, že aj obydlia postavené bez stavebného povolenia môžu byť „domovom“ v zmysle Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ak v nich ľudia dlhodobo žijú a realizujú svoj rodinný a súkromný život.
Poukázal tiež na zásadu proporcionality – podľa súdu by dopady odstránenia obydlia na rodinu boli neprimerane závažné v porovnaní so záujmami obce. Súd zároveň konštatoval, že zbúranie príbytku by bolo v rozpore s dobrými mravmi, keďže obec dlhodobo existenciu nelegálnych obydlí v marginalizovanej rómskej komunite tolerovala.
„Toto rozhodnutie súdu ma potešilo. Znamená to pre mňa, že nebudem s deťmi vonku na ulici. Bála som sa, že ostanem s deťmi bez domova. Nemohla som kvôli tomu spať. Teraz po rozhodnutí súdu sa mi bude lepšie zaspávať," uviedla Mária, ktorej mimovládka poskytla bezplatné právne zastupovanie.
Podľa právničky Poradne pre občianske a ľudské práva Michaely Cilli ide v tomto prípade o dôležitý krok k ochrane ľudských práv ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. „Súd prvýkrát na Slovensku zakázal samospráve zbúrať obydlie rodiny z rómskej komunity a potvrdil, že aj takéto príbytky sú domovom v zmysle ústavy a medzinárodného práva,“ zdôraznila. Doplnila však, že rozhodnutie súdu nie je právoplatné a žalovaná obec sa voči nemu môže odvolať.
Poradňa v tejto súvislosti pripomína, že samosprávy aj štát majú k dispozícii iné riešenia než likvidáciu obydlí – napríklad usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, podporu legalizácie existujúcich stavieb či výstavbu sociálneho bývania.