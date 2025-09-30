Pravda Správy Domáce Šimkovičová o ceste do USA: Stretnutie s dcérou nepoprela, drahé letenky sú podľa nej výmysel na prekrytie kauzy lídra opozície

Kancelária prezidenta by mala vysvetliť, prečo na palube vládneho špeciálu letel spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim len jeden minister, zatiaľ čo ďalší členovia vlády, ktorí mierili na zahraničnú pracovnú cestu do USA, museli letieť komerčnými linkami. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia Ministerstva kultúry. Šéfka rezortu Martina Šimkovičová (nominantka SNS) zároveň opakovane odmietla medializované informácie o cene leteniek i to, že by cestovala bez toho, aby mala za oceánom pracovnú agendu.

30.09.2025 11:32
Martina Šimkovičová / Lukáš Machala / Foto: ,
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala počas tlačovej konferencie v Bratislave 30. septembra 2025
„Zúčastnila som sa na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey, už minule som bola jeho súčasťou a som rada, že moja prítomnosť inšpirovala aj ďalších predstaviteľov vrátane pána prezidenta,“ upozornila.

Na tlačovej konferencii dodala, že súčasťou jej pracovného programu bolo aj stretnutie s americkými Slovákmi. „Hovorili sme o spolupráci, propagácii slovenskej kultúry, založili sme Klub žien, ktorého som prevzala patronát,“ uviedla.

Pellegrini sa pýta Danka, čo vlastne Šimkovičová v USA robí
Na otázku, či využila cestu aj na stretnutie so svojou dcérou, odpovedala, že program, ktorý si platila „zo svojho vrecka“, je jej osobnou záležitosťou.

Šimkovičová Čítajte viac Luxusný let Šimkovičovej: Do USA zobrala ochranku, v cene letenky je aj kozmetický balík. Išla komerčne, lebo sa nezmestila do vládneho lietadla

Kritizovala zároveň medializované informácie o výške ceny leteniek, ktoré sa podľa nej nezakladajú na pravde. Zdôraznila, že do USA leteli za rezort kultúry v minimálnom personálnom režime, aby tak šetrili financie.

Generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala doplnil, že rezort kultúry je v prípade míňania prostriedkov na zahraničné pracovné cesty „na chvoste“ ústredných orgánov štátnej správy.

ustanovujúca schôdza, Andrej Danko, Peter Pellegrini, NR SR Čítajte viac Pre Šimkovičovú sa miesto nenašlo. Danko vyzval Pellegriniho, aby zverejnil zoznam pasažierov z letu do a z USA

Ministerstvo podľa jeho slov nevyužíva na takéto cesty vládny špeciál z dôvodu vysokých nákladov, kritizoval však zároveň efektívnosť využitia vládneho špeciálu v prípade ostatnej cesty prezidenta Pellegriniho do USA.

zväčšiť Generálny tajomník služobného úradu... Foto: TASR, Jaroslav Novák
Martina Šimkovičová / Lukáš Machala / Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala, v pozadí ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) počas tlačovej konferencie v Bratislave 30. septembra 2025

„Bolo by dobré sa pýtať, prečo zo všetkých ministrov, ktorí cestovali do USA v danom čase, bol na palube vládneho špeciálu len jeden, zatiaľ čo iní leteli komerčnými linkami,“ upozornil. Podľa neho v lietadle, ktorým cestovala ministerka Šimkovičová, letel ďalší člen vlády a aj rakúsky prezident Alexander Van der Bellen.

Spolu s ministerkou kritizovali zároveň opozíciu a médiá, ktoré sa podľa nich snažia prostredníctvom zavádzajúcich informácií o cenách leteniek a „papalášizme“ ministerky kultúry prekryť aktuálnu kauzu, ktorá sa týka lídra opozície.

pellegrini Čítajte viac Letela Šimkovičová za štátne peniaze za dcérou na Floridu? Pellegrini sa pýta, aký mala ministerka program
