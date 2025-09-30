Pravda Správy Domáce Pellegrini sa stretol s Fiačanom, riešili situáciu na súde. Novela ústavy nebola hlavná téma

Pellegrini sa stretol s Fiačanom, riešili situáciu na súde. Novela ústavy nebola hlavná téma

Prezident Peter Pellegrini prijal v utorok v Prezidentskom paláci predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana. Hlava štátu sa zaujímala o aktuálnu situáciu na ústavnom súde, jeho finančné zabezpečenie, ako aj personálne obsadenie.

30.09.2025 13:37
Ivan Fiačan / Peter Pellegrini / Foto: ,
Prezident Peter Pellegrini (vpravo) a predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan počas prijatia v Prezidentskom paláci 30. septembra 2025 v Bratislave
Prezident upozornil, že súd funguje už dlhšie obdobie v neúplnom počte, pretože sa doposiaľ nepodarilo v parlamente zvoliť kandidátov na funkciu chýbajúceho ústavného sudcu.

„Na stretnutí hovorili o vzniknutej situácii a jej vplyve na činnosť a fungovanie ústavného súdu. Témou rozhovoru boli tiež nedávno schválené legislatívne zmeny v súvislosti s konsolidáciou verejných financií a jej dosahom na ústavný súd, ako aj celkove súdnej moci v SR, nezávislosti sudcov či rýchlosť konaní,“ napísala prezidentská kancelária.

Minulotýždňové schválenie novely ústavy nebolo primárnou témou stretnutia. „Prezident nerozoberal na stretnutí s predsedom ústavného súdu detailne význam tejto zmeny na dianie v spoločnosti,“ upozornili z prezidentského paláca.

Na ústavnom súde je momentálne 12 sudcov z 13. Jedno miesto sa uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková.

Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident a vymenuje ho za ústavného sudcu. Národná rada zatiaľ ani v opakovaných voľbách nezvolila žiadneho kandidáta. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) deklaroval, že voľbu kandidátov vyhlási bezodkladne po tom, ako bude zrejmá politická dohoda a reálna šanca na úspešnú voľbu.

Viac na túto tému: #Ústavny súd #novela ústavy #Peter Pellegrini #ivan fiačan
