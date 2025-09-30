Rokovanie o Pellegriniho vete a odvolávaní piatich ministrov sa odkladá. Koalícia ho presunula na október

Prezident vrátil zákon o tzv. covidových amnestiách, pretože nesúhlasí, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. O návrhu sa malo rokovať už v júni, vtedy ho presunuli na september.
Na ďalšiu schôdzu presunuli aj návrh na odvolanie ministrov Roberta Kaliňáka (Smer), Tomáša Tarabu, Martiny Šimkovičovej (obaja nominanti SNS), ako aj Matúša Šutaja Eštoka a Kamila Šaška (obaja Hlas).
Opozičné návrhy na odvolávanie členov vlády sa opakovane presúvajú. Napríklad návrh na vyslovenie nedôvery vláde predložila opozícia v januári, návrh na odvolanie Šutaja Eštoka ešte v decembri 2024.
Na október sa tiež presúva návrh na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Parlament si tiež odsúhlasil, že v utorok o 17.00 h nebude hlasovať. Najbližšie hlasovanie tak bude v stredu (1. 10.) o 11.00 h.