Rokovanie o Pellegriniho vete a odvolávaní piatich ministrov sa odkladá. Koalícia ho presunula na október

O vetovanom zákone o tzv. covidových amnestiách, ktorý parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini, sa bude rokovať až na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa začína 14. októbra. O presune rozhodol v utorok parlament na návrh koalície. Na októbrovú schôdzu sa presúvajú aj opozičné návrhy na odvolávanie ministrov, ako aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.

30.09.2025 13:53
Prázdne lavice koaličných poslancov počas hlasovania k otvoreniu schôdze parlamentu na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi zo Smeru, 1. apríla 2025 v Bratislave. Opozičné návrhy na odvolávanie členov vlády sa opakovane presúvajú.
Prezident vrátil zákon o tzv. covidových amnestiách, pretože nesúhlasí, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. O návrhu sa malo rokovať už v júni, vtedy ho presunuli na september.

Pellegrini: Kotlár sa už dva roky motká okolo zloženia vakcín. Nerobí to, čo má
Na ďalšiu schôdzu presunuli aj návrh na odvolanie ministrov Roberta Kaliňáka (Smer), Tomáša Tarabu, Martiny Šimkovičovej (obaja nominanti SNS), ako aj Matúša Šutaja Eštoka a Kamila Šaška (obaja Hlas).

Opozičné návrhy na odvolávanie členov vlády sa opakovane presúvajú. Napríklad návrh na vyslovenie nedôvery vláde predložila opozícia v januári, návrh na odvolanie Šutaja Eštoka ešte v decembri 2024.

Na október sa tiež presúva návrh na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Parlament si tiež odsúhlasil, že v utorok o 17.00 h nebude hlasovať. Najbližšie hlasovanie tak bude v stredu (1. 10.) o 11.00 h.

