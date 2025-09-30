Pravda Správy Domáce Kaliňák si pridal k návrhu zákona o energopomoci prílepok. Opozícia mu vyčíta, že s ňou nijak nesúvisí

Kaliňák si pridal k návrhu zákona o energopomoci prílepok. Opozícia mu vyčíta, že s ňou nijak nesúvisí

Opozícia poukázala na prílepok k zákonu o energopomoci, ktorý sa týka Národných obranných síl. Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) tento prílepok však nemá absolútne nič spoločné s energopomocou.

30.09.2025 14:17
Robert Kaliňák Foto: ,
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru
debata (3)

Opoziční poslanci to kritizovali v pléne parlamentu a poslanci SaS aj v rámci tlačovej besedy. Poslanec za SaS Karol Galek podotkol, že „Kaliňákov prílepok“ prišiel pred druhým čítaním.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí o energopomoci
Video

„Ak sa pýtate, čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou, tak to je naozaj otázka, ktorú si dnes kladieme priamo v parlamente všetci vystupujúci. Tento pozmeňujúci návrh rieši brancov,“ priblížil Galek s tým, že tento pozmeňujúci návrh mal byť údajne súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý bol odsúhlasený pred niekoľkými dňami. „Keďže sa ho nepodarilo prilepiť ku konsolidácii, tak ho teraz napchajú do zákona o energetike,“ dodal poslanec.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) podotkol, že prílepok sa týka rezortu obrany a aktívnych záloh, a možno by mohol mať nejaký konsolidačný efekt. „Takže keby bol prilepený ako ďalší článok k tým 15, ktoré boli v konsolidačnom balíčku, tak by to tak nebilo do očí. S energopomocou to nemá nič spoločné a je to v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Predsedajúci by o takomto návrhu vôbec nemal dať hlasovať, lebo je to zjavný prílepok,“ uzavrel Dostál.

Veliteľ Národných obranných síl, Ladislav Kisel Čítajte viac Kaliňákove zálohy ako Potemkinova dedina? Nemyslím si. Môžu nakopnúť zmeny v armáde, hovorí ich veliteľ
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #opozícia #Robert Kaliňák #energopomoc
Sledujte Pravdu na Google news po kliknuti zvoľte "Sledovať"