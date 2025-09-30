Kaliňák si pridal k návrhu zákona o energopomoci prílepok. Opozícia mu vyčíta, že s ňou nijak nesúvisí

Opoziční poslanci to kritizovali v pléne parlamentu a poslanci SaS aj v rámci tlačovej besedy. Poslanec za SaS Karol Galek podotkol, že „Kaliňákov prílepok“ prišiel pred druhým čítaním.
„Ak sa pýtate, čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou, tak to je naozaj otázka, ktorú si dnes kladieme priamo v parlamente všetci vystupujúci. Tento pozmeňujúci návrh rieši brancov,“ priblížil Galek s tým, že tento pozmeňujúci návrh mal byť údajne súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý bol odsúhlasený pred niekoľkými dňami. „Keďže sa ho nepodarilo prilepiť ku konsolidácii, tak ho teraz napchajú do zákona o energetike,“ dodal poslanec.
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) podotkol, že prílepok sa týka rezortu obrany a aktívnych záloh, a možno by mohol mať nejaký konsolidačný efekt. „Takže keby bol prilepený ako ďalší článok k tým 15, ktoré boli v konsolidačnom balíčku, tak by to tak nebilo do očí. S energopomocou to nemá nič spoločné a je to v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Predsedajúci by o takomto návrhu vôbec nemal dať hlasovať, lebo je to zjavný prílepok,“ uzavrel Dostál.Čítajte viac Kaliňákove zálohy ako Potemkinova dedina? Nemyslím si. Môžu nakopnúť zmeny v armáde, hovorí ich veliteľ