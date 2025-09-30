Pravda Správy Domáce Krajčí končí u Matoviča. Požiada o ukončenie členstva v poslaneckom klube i Hnutí Slovensko

Krajčí končí u Matoviča. Požiada o ukončenie členstva v poslaneckom klube i Hnutí Slovensko

Poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí odchádza z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. V utorok požiada o ukončenie členstva v klube. V parlamente bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Oznámil aj svoj odchod z Hnutia Slovensko. Rozhodol sa tak po tom, ako spolu s poslancom Rastislavom Krátkym (Slovensko, Za ľudí, KÚ) podporil vládnu novely ústavy.

30.09.2025 14:25
debata (7)

„Za hodnotami, ktoré táto ústava obsahuje, si stojím. Spôsob, akým som sa rozhodol, že za ňu budem hlasovať, v poslednej chvíli, spôsobilo veľké pnutie," priznal poslanec Krajčí.

„Dnes požiadam o ukončenie členstva v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí, KÚ a zároveň požiadam o ukončenie členstva v hnutí Slovensko,“ povedal Krajčí a dodal, že to robí s ťažkým srdcom.

Ferenčák: Vedel som dopredu, že poslanci od Matoviča podporia ústavu
Video

Ďalej vysvetlil, že po tlačovke Roberta Fica (Smer) si uvedomil, že ďalšia šanca meniť ústavu už nebude a po porade s Rastislavom Krátkym sa rozhodli, že chcú hlasovať v súlade s ich najlepším vedomím a svedomím. „Vedel som, že v našom hnutí je sloboda,“ povedal Krajčí. Opakovane to podľa neho tvrdil aj Igor Matovič.

„Mám svoj diel viny. Chcem sa ospravedlniť našim voličom, že to ublížilo hnutiu,“ povedal Krajčí.

Reagoval aj na otázku, či z hnutia odíde aj poslanec Krátky, ktorý rovnako hlasoval za novelu ústavy. „Je to otázka na pána poslanca, momentálne je práceneschopný, keď bude schopný, vyjadrí sa k tomu sám," uviedol Krajčí.

SR Senica výjazdové rokovanie vláda TTX Čítajte viac Fico kvôli hlasovaniu volal „vplyvným ľuďom“ doma aj v zahraničí: Je to hrádza proti progresivizmu, dáme si poldeci

Zároveň dôrazne odmietol korupciu a kupčenie s hlasmi. „Žiaden lobing, ktorý Robert Fico riešil na tlačovke pred hlasovaním o novele ústavy, nebol," uviedol Krajčí.

Ústavný právnik Bujňák o zmene ústavy
Video

Novela ústavy prešla v parlamente 90 hlasmi. Krajčí a Krátky svoje rozhodnutie podporiť novelu vysvetlili tým, že chceli pomôcť KDH, aby ich „nevykostil“ Smer, ak by novela neprešla. Z opozície ju podporil aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a viacerí poslanci KDH.

šimečka Čítajte viac Šimečka po hlasovaní o ústave: S Matovičom končím, opäť pomohol Ficovi. Najväčšia hanba, odkazuje Gröhling. Matovič hovorí o zrade

Poslanci parlamentu v piatok 26. septembra schválili vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia – muža a ženu, aj zákaz surogátneho materstva. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.

Správu aktualizujeme.

Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Marek Krajčí #Hnutie Slovensko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknuti zvoľte "Sledovať"