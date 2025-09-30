Krajčí končí u Matoviča. Požiada o ukončenie členstva v poslaneckom klube i Hnutí Slovensko

„Za hodnotami, ktoré táto ústava obsahuje, si stojím. Spôsob, akým som sa rozhodol, že za ňu budem hlasovať, v poslednej chvíli, spôsobilo veľké pnutie," priznal poslanec Krajčí.
„Dnes požiadam o ukončenie členstva v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí, KÚ a zároveň požiadam o ukončenie členstva v hnutí Slovensko,“ povedal Krajčí a dodal, že to robí s ťažkým srdcom.
Ďalej vysvetlil, že po tlačovke Roberta Fica (Smer) si uvedomil, že ďalšia šanca meniť ústavu už nebude a po porade s Rastislavom Krátkym sa rozhodli, že chcú hlasovať v súlade s ich najlepším vedomím a svedomím. „Vedel som, že v našom hnutí je sloboda,“ povedal Krajčí. Opakovane to podľa neho tvrdil aj Igor Matovič.
„Mám svoj diel viny. Chcem sa ospravedlniť našim voličom, že to ublížilo hnutiu,“ povedal Krajčí.
Reagoval aj na otázku, či z hnutia odíde aj poslanec Krátky, ktorý rovnako hlasoval za novelu ústavy. „Je to otázka na pána poslanca, momentálne je práceneschopný, keď bude schopný, vyjadrí sa k tomu sám," uviedol Krajčí.Čítajte viac Fico kvôli hlasovaniu volal „vplyvným ľuďom“ doma aj v zahraničí: Je to hrádza proti progresivizmu, dáme si poldeci
Zároveň dôrazne odmietol korupciu a kupčenie s hlasmi. „Žiaden lobing, ktorý Robert Fico riešil na tlačovke pred hlasovaním o novele ústavy, nebol," uviedol Krajčí.
Novela ústavy prešla v parlamente 90 hlasmi. Krajčí a Krátky svoje rozhodnutie podporiť novelu vysvetlili tým, že chceli pomôcť KDH, aby ich „nevykostil“ Smer, ak by novela neprešla. Z opozície ju podporil aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a viacerí poslanci KDH.Čítajte viac Šimečka po hlasovaní o ústave: S Matovičom končím, opäť pomohol Ficovi. Najväčšia hanba, odkazuje Gröhling. Matovič hovorí o zrade
Poslanci parlamentu v piatok 26. septembra schválili vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia – muža a ženu, aj zákaz surogátneho materstva. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Správu aktualizujeme.