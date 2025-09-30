Fiačan ostro kritizoval spôsob schválenia novely ústavy. Spomína referendum

Novela totiž podľa neho rieši problematiku ľudských práv, ako aj vzťahu vnútroštátneho práva a práva Európskej únie. Fiačan zároveň vyhlásil, že ho mrzí spôsob prijatia novely, ktorý bol podľa neho nedôstojný.
„Zase sa ukázalo, že naša ústava je najslabšie chránená v rámci nášho európskeho priestoru, pretože na prijatie takejto novely stačí 90 hlasov a inak sa ten legislatívny proces nelíši od bežného legislatívneho procesu. Takže v tomto smere mám výhrady,“ skonštatoval šéf ústavného súd.
Doplnil, že ústava chráni také hodnoty, ako je demokracia alebo právny štát, ale nevie ochrániť samú seba. Spomenul pritom napríklad pozmeňujúce návrhy, ktoré podľa niektorých aktérov menili až 80 percent obsahu pôvodných vládou schválených návrhov. „Keď cez noc sa hľadajú hlasy, dokonca s účasťou nejakých zahraničných aktérov, takto by asi prijímanie novely ústavy nemalo prebiehať,“ doplnil Fiačan.
Predseda ústavného súdu zároveň nechcel komentovať, či je novela v rozpore s medzinárodným právom. „Lebo by som už hodnotil obsahovú stránku novely a to mi neprináleží," povedal Fiačan. Takisto pripomenul, že ústavný súd nemá právomoc skúmať súlad ústavných zákonov s ústavou.