Pervitín, hašiš, kokaín i marihuana. Polícia pri akcii „Mediátor“ zadržala sedem osôb, tri z nich obvinila

Policajnú akciu pod názvom „Mediátor“ vykonala Národná protidrogová jednotka 25. a 26. septembra v rámci spolupráce spoločného vyšetrovacieho tímu JIT s Českou republikou a Rakúskom. Počas akcie zadržali celkovo sedem osôb, z toho jednu na území Česka.
Policajti vykonali štyri domové prehliadky a šesť prehliadok iných priestorov. „Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky vzniesol obvinenie trom osobám pre obzvlášť závažný zločin neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,“ priblížil Hájek.
Dve z obvinených osôb vzal okresný súd do väzby z dôvodu útekovej a preventívnej väzby, pretože by mohli mariť priebeh trestného konania alebo pokračovať v trestnej činnosti.
Po tretej osobe, Milanovi Chutniakovi, vyhlásila polícia pátranie a zároveň podala podnet na vydanie príkazu na jeho zatknutie. Žiada občanov o pomoc pri pátraní po tomto 53-ročnom mužovi. Jeho posledné známe miesto pobytu je Stará Turá v okrese Nové Mesto nad Váhom. Apeluje, aby všetky informácie o jeho pobyte alebo pohybe poskytli policajtov prostredníctvom tiesňovej linky 158 alebo najbližšieho útvaru Policajného zboru.Čítajte viac Nôž do chrbta: Česká polícia zúri, Slováci vraj parazitovali pri zásahu na Ukrajine