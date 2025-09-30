Pravda Správy Domáce Pervitín, hašiš, kokaín i marihuana. Polícia pri akcii „Mediátor“ zadržala sedem osôb, tri z nich obvinila

Polícia v rámci protidrogovej akcie zadržala sedem ľudí, tri osoby obvinila. Pri vyšetrovaní zaistila 1,1 kilogramu pervitínu, 650 gramov marihuany, 100 gramov hašišu, 40 gramov kokaínu, finančnú hotovosť vo výške 75-tisíc eur a tri motorové vozidlá, informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

30.09.2025
Policajnú akciu pod názvom „Mediátor“ vykonala Národná protidrogová jednotka 25. a 26. septembra v rámci spolupráce spoločného vyšetrovacieho tímu JIT s Českou republikou a Rakúskom. Počas akcie zadržali celkovo sedem osôb, z toho jednu na území Česka.

Policajti vykonali štyri domové prehliadky a šesť prehliadok iných priestorov. „Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky vzniesol obvinenie trom osobám pre obzvlášť závažný zločin neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,“ priblížil Hájek.

Dve z obvinených osôb vzal okresný súd do väzby z dôvodu útekovej a preventívnej väzby, pretože by mohli mariť priebeh trestného konania alebo pokračovať v trestnej činnosti.

Po tretej osobe, Milanovi Chutniakovi, vyhlásila polícia pátranie a zároveň podala podnet na vydanie príkazu na jeho zatknutie. Žiada občanov o pomoc pri pátraní po tomto 53-ročnom mužovi. Jeho posledné známe miesto pobytu je Stará Turá v okrese Nové Mesto nad Váhom. Apeluje, aby všetky informácie o jeho pobyte alebo pohybe poskytli policajtov prostredníctvom tiesňovej linky 158 alebo najbližšieho útvaru Policajného zboru.

