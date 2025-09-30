Pravda Správy Domáce Prezident vymenoval 12 nových sudcov všeobecných súdov

Prezident vymenoval 12 nových sudcov všeobecných súdov

Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval nových sudcov. Sľub v prezidentskom paláci zložilo 12 nových sudcov a sudkýň všeobecných súdov. Pellegrini v prejave podotkol, že vstup nových sudcov do funkcií znamená pre súdnictvo prílev nových síl a odhodlania. Informoval o tom na sociálnej sieti.

30.09.2025 15:09
Peter Pellegrini / Sudcovia / Súdy / Foto: ,
Prezident Peter Pellegrini (vpravo) počas menovania nových sudcov všeobecných súdov v Prezidentskom paláci 30. septembra 2025 v Bratislave
„Dneškom získavate výnimočnú príležitosť naplniť svoje ciele a predstavy o svojej profesii. Zároveň je to však veľký záväzok voči našej spoločnosti. Majte preto, prosím, na pamäti, že každým svojím verdiktom zasiahnete a ovplyvníte nielen priamych účastníkov jednotlivých prípadov, ktoré budete posudzovať, ale že prispievate a budete prispievať i k tomu, do akej miery vnímajú občania našu spoločnosť ako spravodlivú. To je nesmierne dôležitý a citlivý ukazovateľ,“ odkázal novým sudcom prezident.

Každý občan musí mať podľa hlavy štátu istotu, že mu právny štát zaručí dodržiavanie jeho práv. Nezávislé súdnictvo je podľa prezidenta jeden zo základných pilierov demokratického štátu a Slovensko ho buduje 32 rokov.

Novovymenovanými sudcami sú Michal Antal (Okresný súd Trnava), Jozef Harajdič (Okresný súd Trebišov), Filip Kunca (Okresný súd Rožňava), Zuzana Makovníková (Krajský súd v Žiline), Pavol Mihaľ (Krajský súd v Košiciach), Vladimíra Roštárová (Mestský súd Bratislava III), Ján Sopiak (Okresný súd Martin), Natália Stahovcová (Správny súd v Bratislave), Petra Šuttová (Správny súd v Bratislave), Simona Tešlová (Krajský súd v Žiline), Zuzana Tóth Slezáková (Okresný súd Rožňava) a Pavla Vicová (Okresný súd Martin).

