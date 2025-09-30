Prezident vymenoval 12 nových sudcov všeobecných súdov

„Dneškom získavate výnimočnú príležitosť naplniť svoje ciele a predstavy o svojej profesii. Zároveň je to však veľký záväzok voči našej spoločnosti. Majte preto, prosím, na pamäti, že každým svojím verdiktom zasiahnete a ovplyvníte nielen priamych účastníkov jednotlivých prípadov, ktoré budete posudzovať, ale že prispievate a budete prispievať i k tomu, do akej miery vnímajú občania našu spoločnosť ako spravodlivú. To je nesmierne dôležitý a citlivý ukazovateľ,“ odkázal novým sudcom prezident.
Každý občan musí mať podľa hlavy štátu istotu, že mu právny štát zaručí dodržiavanie jeho práv. Nezávislé súdnictvo je podľa prezidenta jeden zo základných pilierov demokratického štátu a Slovensko ho buduje 32 rokov.
Novovymenovanými sudcami sú Michal Antal (Okresný súd Trnava), Jozef Harajdič (Okresný súd Trebišov), Filip Kunca (Okresný súd Rožňava), Zuzana Makovníková (Krajský súd v Žiline), Pavol Mihaľ (Krajský súd v Košiciach), Vladimíra Roštárová (Mestský súd Bratislava III), Ján Sopiak (Okresný súd Martin), Natália Stahovcová (Správny súd v Bratislave), Petra Šuttová (Správny súd v Bratislave), Simona Tešlová (Krajský súd v Žiline), Zuzana Tóth Slezáková (Okresný súd Rožňava) a Pavla Vicová (Okresný súd Martin).Čítajte viac Kupovanie priazne v justícii? Ak Kolíková vie o akejkoľvek korupcii, je jej povinnosťou podať trestné oznámenie, odkazuje šéfka Súdnej rady