Žilinka: Výrok novinára Schutza o dehumanizácii „smerákov“ posúdia orgány činné v trestnom konaní

Podľa šéfredaktorky denníka Sme Beaty Balogovej je predmetná veta neakceptovateľná, chybná a nepatrí ani do jazyka, ani do myšlienkového sveta denníka. „Žiadny človek nesmie byť dehumanizovaný pre svoje politické názory, presvedčenie, vieru, sexuálnu orientáciu, pôvod, jazyk ani vzhľad,“ vyhlásila. Ako ďalej uviedla, neexistuje okolnosť, druh emócie ani politická udalosť, ktoré by ospravedlňovali a dávali dôvod na takúto výzvu. „Nič neospravedlňuje dehumanizovanie – a to v žiadnej možnej interpretácii tohto slova,“ skonštatovala Balogová
Šéfredaktorka denníka Sme sa zároveň čitateľom ospravedlnila a ubezpečila ich, že Sme stojí na strane ľudskej dôstojnosti a počas celej svojej existencie denník vždy bojoval proti všetkým formám dehumanizácie občanov. Vetu z komentára v online verzii zároveň denník odstránil.
Komentárom sa začala v pondelok (29. 9.) zaoberať bratislavská krajská polícia. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu podnecovania. Stanovisko zverejnila na sociálnej sieti.
„Zverejneným článkom v denníku, ktorý poukazuje na dehumanizáciu, sa na základe prvotných zistení zaoberajú policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, a to z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu podnecovania,“ priblížila polícia. Dodala, že v medializovanej veci začala konať z úradnej povinnosti bez predchádzajúceho podnetu inej osoby.