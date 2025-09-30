Pellegrini podpísal novelu ústavy. Hovorí o signále zhody, vyzval ju rešpektovať

„V čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. Preto som dnes podpísal novelu ústavy, schválenú 90 hlasmi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,“ uviedol prezident.
Novela do ústavy zakotvuje dve pohlavia – žena a muž. Ústavný zákon rozširuje tiež ústavnoprávnu úpravu sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv.
Do ústavy pribudne zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž. Zároveň Ústava SR po novom zaručí rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu.
Novela tiež zdôrazňuje zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania. Zmeny v Ústave SR nadobudnú účinnosť 1. novembra 2025.Čítajte viac Fiačan ostro kritizoval spôsob schválenia novely ústavy. Spomína referendum