Pellegrini podpísal novelu ústavy. Hovorí o signále zhody, vyzval ju rešpektovať

Prezident Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu ústavy, ktorú schválili v piatok 90 hlasmi poslanci Národnej rady.

30.09.2025 16:31
Prezident Peter Pellegrini
„V čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. Preto som dnes podpísal novelu ústavy, schválenú 90 hlasmi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,“ uviedol prezident.

Novela do ústavy zakotvuje dve pohlavia – žena a muž. Ústavný zákon rozširuje tiež ústavnoprávnu úpravu sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv.

Do ústavy pribudne zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž. Zároveň Ústava SR po novom zaručí rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu.

Novela tiež zdôrazňuje zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania. Zmeny v Ústave SR nadobudnú účinnosť 1. novembra 2025.

