'Máme toho dosť, pracujúci nie sú nekonečný bankomat.' Odborári prvýkrát protestovali proti Ficovi, nešetrili kritikou

Odhadom stovky demonštrantov na zhromaždení pri sídle slovenského parlamentu v prejave podporil tiež predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josef Středula.
Konfederácia odborových zväzov kritizuje, že najväčšiu ťarchu už schválených opatrení na ozdravenie verejných financií ponesú opäť pracujúci. Odborom sa rovnako nepáči, že vláda s nimi o opatreniach vopred nerokovala.
Pred parlamentom sa uskutočnil protest odborov proti plánovanému konsolidačnému balíčku
„Zamestnanci nie sú nekonečný bankomat štátu. Zdaňte bohatých, nie chudobných. Máme toho dosť. Odmietame takúto konsolidáciu,“ povedala na zhromaždení prezidentka KOZ Monika Uhlerová. Dodala, že vláda dusí ekonomiku. Podľa nej kabinet tiež neplní sľuby o skracovaní pracovného času, keď naopak presadil zrušenie pracovného voľna počas ďalších sviatkov.
Středula v príhovore hovoril o podobnom vývoji na Slovensku a v Česku, kde konsolidačný balík podľa neho rovnako dopadol na zamestnancov. „My všetci európski odborári, my všetci z Českej republiky stojíme na vašej strane. Ak budete potrebovať, prídeme a podporíme vás," povedal Středula.
Na demonštráciu prišli zástupcovia rôznych odborových zväzov z celej krajiny. Niektorí si priniesli transparenty s rôznymi nápismi, ako napríklad „Chceme dôstojne žiť“, „Konsolidácia – pre nás likvidácia“.
Slovenské odbory i zástupcovia zamestnávateľov už skôr vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby konsolidačný balík vrátil parlamentu. Odbory a zamestnávatelia v auguste spoločne predstavili vlastné opatrenia na zlepšenie hospodárenia štátu, ktoré počítali najmä s rôznymi úsporami a s potláčaním daňových únikov. Mohutnejšie protesty ako odbory usporiadali v uplynulých dvoch týždňoch proti opatreniam vlády slovenské opozičné strany.
V poradí tretí balík terajšieho kabinetu na ozdravenie verejných financií, ktorý vládni poslanci schválili minulý týždeň, zahŕňa napríklad zvýšenie povinných odvodov na zdravotné poistenie pre zamestnancov a opäť pre živnostníkov. Štát tiež viac zdaní zárobky ľudí s nadpriemernými príjmami, ako aj platy politikov. Zvýšenie existujúcich daní a odvodov, ako aj zavedenie nových daní, bolo súčasťou už predchádzajúcich dvoch konsolidačných balíkov. Tie podľa nezávislej rozpočtovej rady však výraznejšie nezlepšili kondíciu štátnych financií. Dôvodom sú podľa nej okrem iného dodatočné výdavky štátu, ktoré schválila vláda.