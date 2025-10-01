Pravda Správy Domáce Minister Kaliňák pôjde Ukrajinu

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) pôjde v nedeľu na Ukrajinu. Potvrdil to v reakcii na novinársku otázku po stredajšom rokovaní vlády.

01.10.2025 10:08
Podrobne o svojom programe neinformoval. „Máme v nedeľu predovšetkým položenie vencov pri pamätníku padlých na Dukle. Potom budem pokračovať vo svojom pracovnom programe a keď ten pracovný program skončím, tak vás o ňom budeme podrobne informovať,“ uviedol šéf rezortu obrany.

Kaliňák však spomenul, že jeho cesta súvisí s plánovaným spoločným rokovaním vlád Slovenska a Ukrajiny.

