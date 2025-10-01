Spolok svätého Vojtecha po prvý raz povedie žena

„Ďakujeme Ivanovi Šulíkovi za jeho dlhoročné vedenie a službu v SSV. Pod jeho vedením sa SSV rozvíjal a dosiahol významné postavenie na poli katolíckej kultúry a vydavateľskej činnosti, za ktorú získal viaceré ocenenia tak doma, ako i v zahraničí. Tešíme sa na pokračovanie tohto diela pod vedením Martiny Grochálovej,“ uviedol podpredseda výboru SSV Jozef Opatovský. Šulík bol najdlhšie pôsobiacim riaditeľom spolku po obnove jeho činnosti v slobodných podmienkach v marci 1990.
Grochálová vyštudovala žurnalistiku a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2016 obhájila doktorát z prekladateľstva. Viedla detský katolícky časopis Rebrík, pôsobila v Katolíckych novinách a v Karmelitánskom nakladateľstve. Od roku 2014 pracuje v SSV.
SSV je najväčšie a najstaršie katolícke vydavateľstvo na Slovensku, ktoré v roku 1870 založil katolícky kňaz a jazykovedec Andrej Radlinský.