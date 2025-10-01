Pravda Správy Domáce Fico mieri do Kodane na neformálny samit EÚ a EPS. Premiér sa stretne aj s Merzom

Predseda vlády Robert Fico odcestuje do Kodane na neformálny samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva. Tieto dve významné stretnutia sa konajú v hlavnom meste Dánska v stredu a vo štvrtok.

01.10.2025 11:18
SR Belgicko Premiér Fico Summit EÚ Odlet BAX Foto: ,
Archívne foto: Premiér Robert Fico nastupuje do lietadla na letisku v Bratislave pred odletom na mimoriadny zasadnutie lídrov členských krajín EÚ v Bruseli, marec 2025
V stredu budú lídri EÚ rokovať o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Vo štvrtok sa uskutoční už siedmy samit Európskeho politického spoločenstva, na ktorý bolo pozvaných 47 predstaviteľov štátov z európskeho kontinentu.

Lídri budú diskutovať o Ukrajine, o bezpečnostnej situácii v Európe a jej posilnení v súčasnej geopolitickej situácii. Témami budú tiež migrácia, hybridné hrozby a ekonomická bezpečnosť.

Vo štvrtok pred samitom sa Robert Fico bilaterálne stretne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Dánsko je v súčasnosti predsedníckou krajinou Únie. Rotujúce polročné predsedníctvo v Rade EÚ prevzalo v júli tohto roka.

