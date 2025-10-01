Kaliňák vysvetlil svoj prílepok: Zmeny neboli správne pochopené, nebol čas na riadny legislatívny proces

Pozmeňujúci návrh, ktorý ich fungovanie upraví, rezort obrany predložil k legislatíve o energopomoci, pretože nebol čas na riadny legislatívny proces. Záujemcovia o vstup do záloh by totiž mohli prísť o peniaze. Kaliňák to vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády.
„Najväčší nával je na branných zálohách, to je v poriadku, to sú tí, ktorí si chcú vyskúšať úvodný výcvik, ale čo nás prekvapilo a čo sa nedalo očakávať, je, že ku koncu toho kurzu nadpolovičná väčšina účastníkov chce prestupovať do pohotovostných a operačných záloh. Tým pádom, aby mohli získať celý ten benefit 3-tisíc eur, plus plat vojaka až do 4-tisíc eur, musia stihnúť podľa doterajšieho zákona vykonať tri víkendy do konca roka. A to technicky nemusí byť možné,“ vysvetlil Kaliňák, prečo je zmena zákona potrebná čo najrýchlejšie.
Rezort podľa neho dostal žiadosti od stredoškolákov, ktorí sa chcú do NOS prihlásiť, no pre ešte neabsolvovanú maturitu to pre nich nie je možné. Poslanci dnes rokovali o návrhu zákona o adresnej energopomoci. Jeho súčasťou bol aj pozmeňujúci návrh k Národným obranným silám.Čítajte viac Koniec plošných dotácií, pomoc dostanú len niektorí. Poslanci definitívne schválili zmenu v energopomoci
V prípade schválenia má priniesť viaceré zmeny. Ide napríklad o zníženie vekovej hranice pre dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti či zmenu kvalifikačného predpokladu na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou vojak druhého stupňa, slobodník a desiatnik.
Po novom by malo stačiť len nižšie stredné vzdelanie, nie odborné. Návrh hovorí aj o sprísnení podmienok na vyplatenie motivačného príspevku pre vojaka operačných záloh. Opozícia pozmeňujúci návrh kritizovala a označila ho za prílepok.Čítajte viac Kaliňák si pridal k návrhu zákona o energopomoci prílepok. Opozícia mu vyčíta, že s ňou nijak nesúvisí
NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností.
V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok. Ministerstvo sľúbilo i ďalšie benefity.Čítajte viac Kaliňákove zálohy ako Potemkinova dedina? Nemyslím si. Môžu nakopnúť zmeny v armáde, hovorí ich veliteľ