Migaľ sa po operácii srdca vracia na rezort. Nikam neodchádza, Pellegriniho obvinil z „diabolského plánu“ zvrhnúť vládu

„Do centra záujmu bol pritom postavený práve náš rezort, konkrétne ja, s úmyslom upratať ma z rezortu s odôvodnením mojej zdravotnej indispozície a s cieľom vyvolať chaos,“ vyhlásil dnes Migaľ na tlačovej besede.
Zdôraznil, že po dvoch operáciách sa vrátil na rezort investícií, nikam teda neodchádza a je odhodlaný ďalej pracovať. Informácie, ktoré má, údajne pochádzajú „z progresívneho prostredia“, no bližšie svoj zdroj špecifikovať nechcel.
Samotné intrigy vraj pochádzajú z Hlasu. „V priestoru sú aj ďalšie informácie, ďalšie nahrávky, ktoré majú smerovať k tomu, aby bola povalená táto vláda, a hovorím to s plnou vážnosťou,“ povedal Migaľ.
Informácie o tom, že na rezorte má skončiť, sa k nemu začali dostávať podľa jeho slov niekoľko dní pred návratom. „Ako keby sa v Hlase hľadalo meno toho, kto ma nahradí, pretože agenda toho konkrétneho človeka v krátkom čase končí. Navyše, z progresívneho prostredia ku mne opäť presiahli správy, podľa ktorých prezident Peter Pellegrini chce po návrate z USA povaliť vládu Roberta Fica s cieľom vytvorenia úradníckej vlády,“ uviedol Migaľ.
Zároveň sa pýta Prezidentského paláca, či toto je naozaj tou garanciou stability a súdržnosti, o ktorej dookola počúvame na tlačových besedách Hlasu, alebo len snaha zakryť neschopnosť čelných predstaviteľov rezortov Hlasu.
Migaľ konkrétne kritizoval ministra práce Erika Tomáša, ktorý podľa neho nezvláda sociálny dialóg, ako aj ministra zdravotníctva Kamila Šaška za záchrankový tender. „Nehovoriac o rezorte vnútra, ktorý čelí škandálom od začiatku,“ doplnil. Pripomenul „nákupy kávových tričiek“ aj „zbabraný tender na nákup hasičských áut“.
Koaličným partnerom v strane Hlas odkázal, aby si nechali svoje intrigy pre svoj vnútorný rozklad. Do Prezidentského paláca zároveň odkázal, že stojí za vládou, ktorej je súčasťou, a tlaku a intrigám nepodľahne.Čítajte viac Migaľ navrhuje zrušiť úrad prezidenta a vydať sa švajčiarskou cestou. Vraj ušetríme 55 miliónov eur
„Ja sa pýtam, o čo tu ide. Je v hre stále diabolský plán prezidenta Pellegriniho, o ktorom som už verejne hovoril, nahradiť túto vládu úradníckou, posilniť si tak svoje právomoci a ľahšie vstupovať do vnútornej politiky a ovplyvňovať ju? Plán má byť pritom jednoduchý – vyvolať tlak na premiéra, aby ma odvolal, a cez tento krok spustiť pád tejto vlády s výmenou za jeho úradnícku vládu,“ vyhlásil Migaľ.
Ako ďalej pokračoval, on aj jeho štátny tajomník Radomír Šalitroš išli do exekutívy preto, aby zastabilizovali krajinu, nepadla vláda a nenastal chaos. Pellegrini by mal podľa jeho slov byť vďačný Ficovi za to, že je tam, kde je.
„Moja pozícia nebude súčasťou na rozklad vlády. Bol by som rád, keby si koaliční partneri v Hlase nechali svoje intrigy pre svoj vnútorný rozklad, ktorý im ide na výbornú,“ povedal. Prezidentskému palácu odkázal, že stojí za vládou, ktorej je súčasťou.
Dodal tiež, že na ministerstvo sa vracia po azda najťažšom období svojho života – 22. júla absolvoval náročnú sedemhodinovú operáciu srdca v Košiciach a 29. júla musel podstúpiť ďalší zákrok, odstránenie tekutiny pri srdci.
Nebolo to podľa neho jednoduché, no lekári odviedli „fantastickú prácu“ a zachránili mu život. Okrem lekárov sa poďakoval tiež rodine, kolegom a občanom za podporu. „Musím priznať, že takéto zlomové zážitky človeka zmenia. Keď sa pozriete smrti do očí, prehodnotíte svoje priority. Zistíte, že zdravie je najcennejšie hodnota a uvedomíte si aj to, že politika nesmie byť o intrigách, ale o službe ľuďom,“ povedal Migaľ.
Počas jeho neprítomnosti na ministerstva podľa jeho slov odviedli štátni tajomníci kus práce – zrýchlili čerpanie eurofondov, otvorili nové výzvy, zjednodušili procesy a posunuli dopredu digitalizáciu.Čítajte viac Minister Migaľ podstúpil náročnú operáciu srdca, rezort dočasne povedie Šalitroš