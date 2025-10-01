Poslanec Krátky si sypal popol na hlavu, s vylúčením však nerátal. Svoje hlasovanie by nezmenil

Priznal, že k náhlej zmene jeho postoja prispela tlačová beseda premiéra Roberta Fica (Smer), na ktorej sa vyjadril, že iná možnosť na zmenu ústavy už nebude.
Za novelu ústavy hlasoval aj poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí. Ten sa rozhodol sám vyvodiť zodpovednosť a požiadal o ukončenie členstva v poslaneckom klube aj v hnutí. Hnutie však chce, aby Krajčí naďalej zostal členom hnutia aj poslaneckého klubu, pretože po svojom kroku preukázal „silnú dávku sebareflexie“. Krátky chcel, naopak, zostať v Hnutí Slovensko, no hnutie sa ho rozhodlo vylúčiť pre presne opačný prístup než videli u Krajčího.Čítajte viac Krajčí sa kajal a oznámil odchod od Matoviča. Hnutie reagovalo vylúčením druhého vzbúrenca, vysvetlilo dôvody
Krátky sa k celej vzniknutej situácii vyjadril až dnes, keďže mal zdravotné problémy. Ospravedlnil sa verejnosti za to, že svoje náhle rozhodnutie, ktoré prišlo tesne pred hlasovaním o novele ústavy, nestihol odkomunikovať a vysvetliť. Ospravedlnil sa aj členom hnutia.
Ako však podotkol, s hnutím komunikoval už skôr a poslal vysvetľujúcu a ospravedlňujúcu správu všetkým členom hnutia, a tiež do skupiny klubu Hnutia Slovensko. „Reflektoval som celý čas, že tá komunikácia bola z mojej strany veľmi neštandardná, nešťastná a netransparentná. Štvrtok som povedal jednu vec a potom prišlo náhle prehodnotenie,“ dodal Krátky s tým, že si uvedomuje, že kritika, ktorej sa dostalo jemu a celému hnutiu, bola oprávnená. Poslancom sa Krátky podľa jeho slov ospravedlňoval aj individuálne.
„Ja som naozaj s Krajčím zobral cely kapitál hnutia na to, aby sme presadili túto novelu. To bol kapitál, ktorý som budoval nielen ja a Krajčí, ale aj kolegovia. Oprávnene sa na nás hnevali, že nemali možnosť do toho zasiahnuť a my sme naozaj reputačne ohrozili naše hnutie,“ dodal Krátky.
Súčasne priznal, že v hnutí chcel zostať aj naďalej a získať si naspäť dôveru. Hnutie však rozhodlo o jeho vylúčení. „Necítim hnev, včera večer som cítil smútok a dnes sa už pozerám dopredu,“ dodal poslanec. Svoju politickú budúcnosť nateraz nevie zhodnotiť, pretože s vylúčením nepočítal. Videl ju práve v Hnutí Slovensko.