Prípad únosu a intoxikácie študentky Sone ide pred súd. Obžalobe čelí záchranár

Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.
Koncom apríla minulého roka zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v júli 2024 informoval o návrhu prokurátora na obnovu konania z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.Čítajte viac Zvrat v prípade únosu študentky Sone: Súd nepovolil obnovu konania, stíhaný záchranár zostáva v ochrannom liečení
Prokurátor Generálnej prokuratúry zrušil vo februári rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu, ktorý v januári konštatoval porušenie práv študentky Sone.
Ústavný súd vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby.
Obnovu konania ešte minulý rok v decembri povolil Mestský súd Bratislava I. Prípad vrátil do prípravného konania a zároveň rozhodol o vzatí Iva P. do väzby. Obvinený však proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej rozhodoval Krajský súd v Bratislave. Ten však obnovu konania zamietol, práve pre nález Ústavného súdu.
Sudca vtedy vysvetlil, že obnova konania môže byť povolená len proti alebo vo vzťahu k právoplatnému uzneseniu o zastavení trestného stíhania prokurátora. Tým, že ústavný súd zrušil rozhodnutie generálnej prokuratúry, uznesenie o zastavení nebolo právoplatné, a tým pádom nemohli podľa jeho slov ani uvažovať o tom, či povoliť obnovu konania, alebo nepovoliť.Čítajte viac Závažné zistenia z únosu študentky. Záchranár jej do stehna pichol sedatíva a omámenú naložil do auta. Za znásilnenie mu hrozí 15 rokov