SHMÚ varuje pred snežením. Kde spadnú prvé vločky?

Do našej oblasti prúdi chladný arktický vzduch. Sneh bude padať už od nadmorskej výšky 800 m.

01.10.2025 19:09
Chladno, na horách aj snehové vločky
V okresoch Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín hrozí vo štvrtok (2. 10.) od polnoci do 7.00 h sneženie. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Sneženie sa očakáva od nadmorskej výšky približne 800 metrov, pričom môže napadnúť okolo jedného centimetra nového snehu. To podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu a pohyb osôb.

„Predpokladaná výška nového snehu nie je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal ústav.

