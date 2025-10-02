Pravda Správy Domáce Právoplatné. Exšéf jednotky NAKA Vorobjov sa vyhol prepadnutiu majetku, musí však zaplatiť pokutu

Právoplatné. Exšéf jednotky NAKA Vorobjov sa vyhol prepadnutiu majetku, musí však zaplatiť pokutu

Najvyšší súd (NS) SR potvrdil v obnovenom konaní pre už skôr odsúdeného expolicajta Pavla Vorobjova dva roky väzenia i peňažný trest 15.000 eur. Upustil však od uloženia náhradného 15-mesačného trestu väzenia v prípade jeho nezaplatenia. Rozsudok odvolacieho súdu je právoplatný. Vorobjov zostáva na slobode, pretože z väzenia bol už skôr podmienečne prepustený.

02.10.2025 10:00
Vorobjov Foto: ,
Expolicajt Pavol Vorobjov vychádza z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom, 25. apríla 2023.
Vorobjov sa na štvrtkovom verejnom zasadnutí osobne nezúčastnil. V odvolaní proti vlaňajšiemu rozsudku ŠTS namietal uloženie peňažného trestu. Najvyšší súd vyhovel odvolaniu odsúdeného v časti, kde poukazoval na uloženie náhradného trestu odňatia slobody. Má tiež sedemročný zákaz výkonu funkcie, povolania a zamestnania v orgánoch verejnej moci.

Obhajca Hlbočan o Očistci: Je to politická objednávka, stojí to na kajúcnikoch
„S rozhodnutím sme spokojní, Najvyšší súd vyhovel odvolaniu a rozhodol v zmysle nášho návrhu,“ povedala obhajkyňa odsúdeného Michaela Gáborík. Vorobjov podľa jej slov nebude mať problém so zaplatením peňažného trestu. Prokurátor Martin Mihók povedal, že rozhodnutie súdu v plnej miere rešpektuje a akceptuje.

ŠTS uznal Vorobjova za vinného v máji 2022. Dostal vtedy trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia majetku ešte v máji 2022. Priznal vinu, čo bolo predpokladom na schválenie dohody o vine a treste. Neskôr súdy vyhoveli návrhu Vorobjova a povolili obnovu konania v časti výroku o treste.

Vorobjov Čítajte viac Bývalého policajta Vorobjova súd oslobodil spod obžaloby

V minulosti pôsobil Vorobjov ako šéf finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry. Obvinený bol z viacerých skutkov – činnosti pre zločineckú skupinu a s tým spojených trestných činov prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Jeho meno sa spájalo s tzv. lustráciami novinárov.

súd Čítajte viac Kauza Očistec: Expolicajta Vorobjova odsúdili na dva roky väzenia
