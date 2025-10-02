Audit NKÚ: Slovensko dramaticky mešká s čerpaním eurofondov z Interregu, hrozí prepadnutie miliónov

Program bol podľa NKÚ prínosný najmä v oblasti prihraničnej infraštruktúry a spolupráce, čo sa prejavilo aj rozvojom cestovného ruchu či športových aktivít. Kontrola však zároveň poukázala na viaceré problémy, ako je vysoká administratívna záťaž, zložitosť žiadostí o financovanie, časté zmeny pravidiel, dlhé schvaľovacie procesy a náročné podmienky spolufinancovania. „Opakuje sa pomalý nábeh nového programového obdobia, čoho dôsledkom je takmer nulové čerpanie prostriedkov a riziko ich nevyužitia,“ poukázal NKÚ.Čítajte viac V kritickom stave je vyše 800 mostov. Slovensku hrozí kolaps dopravy
Alarmujúce čísla čerpania
Ku koncu júla 2025 bolo v rámci Interreg SK-CZ vyčerpaných len 1,8 milióna eur, teda len niečo cez dve percentá. Pri cezhraničnej spolupráci s Rakúskom len necelých 93-tisíc eur, čo je 0,17 percenta. „Na splnenie míľnikov je treba výrazne zrýchliť čerpanie, inak hrozí nevyčerpanie prostriedkov a nenaplnenie cieľov programu. Do konca tohto roka je potrebné kumulatívne vyčerpať viac ako 6,5 milióna eur, a do konca budúceho roka ďalších bezmála 27 miliónov eur,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.
Kontrolóri odporúčajú, aby ministerstvo investícií využilo skúsenosti z kontrolovaných projektov Interreg V-A z predošlého obdobia. „Aj napriek nedostatkom na strane prijímateľov môžu tieto príklady dobrej praxe pomôcť zrýchliť realizáciu projektov, a tak aj čerpanie európskych financií v rámci programového obdobia 2021– 2027," doplnila.
Kontrolný úrad v dotazníkovom prieskume oslovil 320 prijímateľov podpory z programov cezhraničnej spolupráce. Výsledky ukázali, že až polovica z nich využila služby externých poradcov pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Pritom program funguje na Slovensku už 20 rokov a ide o tretie programové obdobie a ministerstvo investícií pre túto oblasť prevádzkuje osem regionálnych centier s bezplatným poradenstvom. Ako uviedli prijímatelia v dotazníku, hlavnými dôvodmi pre využitie externých poradcov bola vysoká administratívna náročnosť, slabšia komunikácia zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj rozdielnosti v legislatíve medzi Slovenskom a partnerskými krajinami.
Problémový projekt mosta
Kontrolóri sa zamerali okrem iného aj na projekt výstavby mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť– Dunakiliti, ktorý mal spojiť cyklotrasu EuroVelo 6 na Slovensku a v Maďarsku, napojiť na celoeurópsku sieť TEN-T a zvýšiť hustotu hraničných priechodov. Preverovaním zistili, že realizácia projektu zo strany Vodohospodárskej výstavby, š. p. v programovom období 2014– 2020 bola neúspešná pre problémy so zdĺhavým obstarávaním a s neplnením zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, čím štátny podnik nevyužil schválené eurofondy.
Nový termín dokončenia je 15. február 2027, pričom v prípade jeho nedodržania hrozí povinnosť vrátiť už čerpané európske zdroje. Vodohospodárska výstavba mohla pôvodne využiť 8,86 milióna z eurofondov, reálne však vyčerpala len 3,27 milióna eur.