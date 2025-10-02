Pravda Správy Domáce Akcia KARMA. Inšpekcia obvinila dozorcu, podľa vyšetrovateľov odsúdených bil a vyhrážal sa im

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil v rámci akcie KARMA príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý spočíva z 15 samostatných skutkov.

02.10.2025 11:30
Väzeň / Väzni / ZVJS / Foto: ,
Ilustračné foto
Dozorca sa mal násilne správať k odsúdeným fyzickými útokmi a vyhrážaním. Taktiež mal neoprávnene prenášať zakázané veci do priestorov ústavu pre ním vybraných odsúdených, informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.

Počas policajnej akcie bol zadržaný príslušník ZVJS služobne zaradený ako pedagóg. Vykonaná bola domová prehliadka a prehliadky iných priestorov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

