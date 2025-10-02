Akcia KARMA. Inšpekcia obvinila dozorcu, podľa vyšetrovateľov odsúdených bil a vyhrážal sa im

Dozorca sa mal násilne správať k odsúdeným fyzickými útokmi a vyhrážaním. Taktiež mal neoprávnene prenášať zakázané veci do priestorov ústavu pre ním vybraných odsúdených, informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.
Počas policajnej akcie bol zadržaný príslušník ZVJS služobne zaradený ako pedagóg. Vykonaná bola domová prehliadka a prehliadky iných priestorov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.