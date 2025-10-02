Pravda Správy Domáce PS navrhuje, aby mal riaditeľ SIS previerku na prísne tajné od NBÚ

PS navrhuje, aby mal riaditeľ SIS previerku na prísne tajné od NBÚ

Opozičné Progresívne Slovensko navrhuje, aby mal kandidát na funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby bezpečnostnú previerku na stupeň Prísne tajné od Národného bezpečnostného úradu.

02.10.2025 13:19
Pavol Gašpar Foto: ,
Súčasný riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar
debata (1)

Poslanci za PS preto podali do parlamentu novelu zákona o Slovenskej informačnej službe (SIS). „Cieľom tohto návrhu zákona je novelizácia legislatívy tak, aby riaditeľ SIS, respektíve osoba dočasne poverená riadením SIS, boli povinne podrobení bezpečnostnej previerke na stupeň Prísne tajné, vykonávanej NBÚ,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.

Pellegrini vymenoval Pavla Gašpara za šéfa SIS
Video

Previerku by musel získať šéf SIS pred menovaním do funkcie, respektíve počas procesu výberu kandidáta. Zmenou chcú poslanci dosiahnuť zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti spravodajskej služby, posilnenie vonkajšej kontroly a zabezpečenie, že osoba vo vedení SIS spĺňa najprísnejšie štandardy bezpečnostnej spoľahlivosti.

Pavol Gašpar Čítajte viac Gašpar stále nevypovedal k nehode. Najprv pre pracovnú vyťaženosť, potom pre chorobu vyšetrovateľa

Poslanci upozorňujú aj na potrebu zaistenia prvku „krížovej kontroly“ v systéme spravodajských orgánov, respektíve orgánov oprávnených preverovať spoľahlivosť osôb pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami.

„Súčasná legislatíva umožňuje, aby osobu uchádzajúcu sa o funkciu riaditeľa SIS preverovala samotná SIS, čiže osoby, ktoré budú voči riaditeľovi po jeho vymenovaní v subordinačnom vzťahu, čiže v pozícii služobne podriadených osôb voči služobne nadriadenej osobe,“ pripomenuli predkladatelia.

Ide podľa nich o právnu anomáliu, ktorá sa nielen prieči požiadavke materiálneho právneho štátu, ale „je sama o sebe prekážkou dôveryhodnosti takto preverenej osoby vo funkcii riaditeľa“.

gašpar Čítajte viac Šéf SIS Gašpar čelí v Česku problémom. Jeho firme hrozí pokuta za zatajovanie účtovných závierok
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SIS #NBÚ #bezpečnostná previerka #PS
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"