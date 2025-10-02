Pravda Správy Domáce Poľovníci a zásahový tím zabili zhodne po vyše 80 medveďov. Celkový úbytok je okolo 200 šeliem

Poľovníci odlovili na Slovensku viac ako 80 medveďov. Taktiež vyše 80 jedincov eliminoval Zásahový tím Štátnej ochrany prírody. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kuffa s tým, že ide o údaje k 30. septembru.

Envirorezort vydal k utorku povolenia na odstrel 250 jedincov medveďa. „Dokopy úbytok, keď sčítame odchytené medvede, úhyny a odlovené jedince, predstavuje 200 medveďov,“ skonštatoval Kuffa. Zároveň predpokladá, že do konca októbra prinesú poľovníci ďalšie výsledky a pomôžu tak ŠOP a občanom eliminovať problémových jedincov.

Mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy štátnych ochranárov schválila vláda v apríli tohto roka.

