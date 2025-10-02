Falošná hrozba miliónovej pokuty zabrala. Podvodníci obrali seniora o 60-tisíc eur

Ozrejmila, že od piatka (26. 9.) do štvrtka zaznamenala 56 podvodných telefonátov. Jeden z nich bol pre páchateľov úspešný. Obeťou podvodu sa stal 75-ročný muž z Bratislavy.
„Tomuto v piatok popoludní zatelefonoval muž, ktorá sa mu predstavil ako policajt z Popradu menom Bc. Pavol Michalik a oznámil poškodenému, že podozrivá osoba sa v Poprade pokúsila na jeho meno vybaviť úver na sumu 10-tisíc eur. Následne kontaktovali poškodeného bezpečnostní pracovníci Národnej banky Slovenska pod menom Roman Kmeť a Ing. Alex Choma, ktorí poškodeného ďalej inštruovali k činnosti na ochránenie svojich finančných prostriedkov, ktoré má na svojom bankovom účte," spresnila polícia.
Jednou z takýchto činností bolo nainštalovanie si aplikácie k ďalšej bezpečnej komunikácii. Cez túto aplikáciu poškodený ďalej dostal podľa polície fotografie služobných preukazov pracovníkov Národnej banky Slovenska, ako aj služobného preukazu policajta – vyšetrovateľa. Taktiež dostal i poučenie o mlčanlivosti s tým, že ak ju poruší, hrozí mu pokuta vo výške päť miliónov eur.
„Po tomto následne poškodeného inštruovali k ochrane jeho finančných prostriedkov tak, že tieto mal previesť na ich bezpečnostný účet vedený v Nemecku, čo aj v strachu o stratu svojich úspor poškodený vykonal. Takýmto konaním pripravili podvodníci 75-ročného muža o sumu takmer 60-tisíc eur,“ doplnili policajti.
V tejto súvislosti opätovne upozorňujú občanov, že polícia nikdy neposiela fotografie služobných ani iných preukazov. Rovnako nikdy od občanov nežiada, aby vyberali alebo odovzdávali peniaze cudzím osobám či prevádzali svoje peniaze na iné účty alebo inštalovali aplikácie do svojich telefónov.
„Ak prijmete takýto hovor, okamžite zložte a kontaktujte políciu na čísle 158. Nikdy nedávajte peniaze neznámym osobám," uzavrela polícia.