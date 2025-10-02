Mestskí policajti žiadajú viac oprávnení. Kurilovská sľubuje kompromis

O pripravovanej legislatíve diskutovali náčelníci mestských a obecných polícií so zástupcami Policajného zboru či ministerstva vnútra na odbornej konferencii. Zorganizovala ju Mestská polícia (MsP) Bratislava.
„V prvom rade potrebujeme dôkladne zabezpečovať verejný poriadok v našich mestách a obciach a k tomuto potrebujeme aj patričné oprávnenia, tzn. kompetencie na to, aby sme mohli tento verejný poriadok zabezpečovať, to je vlastne alfou a omegou pripravovaného nového zákona," uviedol náčelník MsP Bratislava Miroslav Antal. Ako doplnil, súčasný zákon je z roku 1991.
Náčelník košických mestských policajtov Slavomír Pavelčák v úvodnom prejave spomenul i znovuzavedenie systému záchytiek. Slovensko by podľa neho potrebovalo verejný poriadok a bezpečnosť občanov riešiť. Ako doplnil, treba aplikovať aj alternatívne tresty, pretože pokuty, ktoré páchateľ priestupku i tak často nemá z čoho zaplatiť, nie sú dostatočne odstrašujúce.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo si myslí, že za nárastom kriminality v slovenských mestách a obciach je i novela trestných kódexov. „Vedia o tom starostovia, primátori, vedia o tom obchodníci. Je to úplne zrejmé a jasné. Je to fenomén, ktorý, keď sa udial v iných mestách, v iných štátoch, tak tie reakcie boli rovnaké – exponenciálny nárast krádeží,“ vyhlásil. S jeho názorom sa stotožňuje i Antal. „Cítia to nielen naši kolegovia vo výkone služby, ale cítia to aj obyvatelia. (…) Situácia, najmä po zmene trestných kódexov, sa začínala meniť k horšiemu,“ vyhlásil Antal.
Štátna tajomníčka Kurilovská s tým nesúhlasí. Potvrdila, že kriminalita narastá, no odmieta, že by tento jav bol v súvislosti s novelizáciou trestného zákona. „Rozprávame sa o tom aj na radách ministrov. Je to téma, ktorá rezonuje vo viacerých štátoch,“ uviedla.
Ako dodala, zaznamenané drobné krádeže by podľa nej neboli trestným činom ani pred zdvihnutím minimálnej hranice škody z 266 eur na 700 eur. Nová legislatíva o obecných políciách podľa nej zvýši bezpečnosť v krajine. Kurilovská na otázku, či rezort vnútra mestským policajtom pri požiadavkách vyhovie, reagovala, že v novom zákone budú skôr kompromisné riešenia.
Na konferencii sa v Bratislave zúčastnil i predseda Zväzu obecných a mestských polícií ČR Martin Macháček. Český zväz podľa neho pri príprave legislatívy komunikuje so Združením náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. Dôležitá časť problematiky je podľa neho správne nastavenie všeobecnej legislatívy, nielen modernizácia zákona o obecnej polícii. „Jeden z tých najväčších problémov, ktorý vidím v oboch republikách, je vymáhateľnosť práva,“ myslí si.
Ministerstvo vnútra začiatkom septembra avizovalo, že v nasledujúcich týždňoch predloží nové znenie zákona o obecnej polícii do pripomienkového konania. Nanovo ním na základe aplikačnej praxe upraví fungovanie zborov. Legislatívne chce vymedziť použitie donucovacích prostriedkov aj strelných zbraní a zadefinuje všeobecné i konkrétne oprávnenia mestských a obecných policajtov. Novelu zákona o obecnej polícii mal parlament v programe aj v minulom volebnom období. Poslanci ju však nestihli definitívne prijať.