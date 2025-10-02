Dni nemčiny ukážu, ako AI mení vyučovanie. Ťažiť z toho môžu aj firmy

Podujatie sa uskutoční 6.–7. októbra v Košiciach, 20.–21. októbra v Banskej Bystrici a 3.–4. novembra v Trnave, upozornil Goethe-Institut v Bratislave.
Hlavnou témou bude praktické využitie umelej inteligencie pri vyučovaní nemeckého jazyka. Program zahŕňa prednášky, workshopy pre učiteľov a študentov, networking a diskusie so zástupcami nemeckých firiem pôsobiacich na Slovensku.
Lektori sú renomovaní odborníci z Nemecka aj Slovenska, ktorí sa špecializujú na profesionalizáciu učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka, pričom kladú dôraz na využitie umelej inteligencie.
„Zapojenie nástrojov umelej inteligencie do vyučovania prináša mnohé otázky, a to nielen metodicko-didaktického charakteru, ale aj etického. V rámci série Dní nemčiny v troch slovenských mestách sa chceme zaoberať týmito aspektami a spoločne rozvíjať rôzne scénare vyučovania s umelou inteligenciou, ako aj hľadať morálne hranice jej využitia,“ uviedla Iveta Sládeková Ondrejková, vedúca jazykového oddelenia Goetheho Inštitútu Slovensko.Čítajte viac Umelá inteligencia do učebníc: Drucker predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní AI
Cieľom Dní nemčiny je zvýšiť počet a kvalifikovanosť učiteľov nemčiny a zároveň motivovať nových uchádzačov o vyučovanie tohto jazyka. Kvalitní a motivovaní učitelia majú totiž priamy vplyv na lokálny pracovný trh.
Keďže na Slovensku pôsobí množstvo nemeckých súkromných firiem, súčasťou podujatia je aj sieťovanie so zástupcami firiem a hľadanie stratégií na zvýšenie atraktívnosti ovládania nemčiny. Hoci susedíme s nemecky hovoriacou krajinou, mnohé nemecké spoločnosti nahlasujú nedostatok zamestnancov s dobrými znalosťami nemčiny.
Dni nemčiny preto ukazujú, že znalosť nemčiny môže priniesť lepšie pracovné príležitosti, viac študijných možností v zahraničí a nové príležitosti spoznávať kultúru nemeckojazyčných krajín, doplnili z Goetheho Inštitútu.
Podujatie organizuje Goethe-Institut v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, partnermi sú univerzity v Košiciach, Banskej Bystrici a Trnave, Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave, Spoločnosť učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska a Centrála pre zahraničné školstvo.Čítajte viac Umelá inteligencia môže zásadne zvýšiť produktivitu, Slovensko však zaostáva v digitálnych zručnostiach