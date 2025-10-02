Univerzitné nemocnice dostali takmer o 29 miliónov eur viac, súkromné 13 miliónov

Vyplýva to z analýzy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) o financovaní nemocníc za prvý polrok 2025. Úrad však upozornil, že výsledky bude možné presnejšie vyhodnotiť až po doručení úplných údajov od zdravotných poisťovní za druhý kvartál.
Najviac podplatené boli po prvých šiestich mesiacoch, naopak, fakultné nemocnice (mínus 14 miliónov eur) a špecializované ústavy (mínus 9,5 milióna eur). „Celkové úhrady súkromných nemocníc dosiahli 354 miliónov eur, čo predstavuje preplatenie o 13 miliónov eur, najmä u nemocníc patriacich skupinám Agel (8,5 milióna eur) a Penta (tri milióny eur),“ doplnil úrad.
Verejné nemocnice (štátne, krajské, mestské a ďalší poskytovatelia) dostali spolu 898 miliónov eur, čo je o 23 miliónov eur viac, než určujú referenčné sadzby. Detské nemocnice mali o 8,5 milióna eur viac, čo je približne pätina nad tým, čo by im patrilo podľa referenčných sadzieb. Krajské a mestské nemocnice boli na tom v porovnaní s inými kategóriami takmer vyrovnane.
Analýza ukázala aj rozdiely medzi zdravotnými poisťovňami. Medzi súkromnými poskytovateľmi v roku 2025 najviac profituje súkromná spoločnosť Agel z úhrad Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), zatiaľ čo súkromná spoločnosť Penta a ďalší súkromní poskytovatelia sa držia skôr pri priemere. „Krajské a mestské nemocnice majú najmenšie úhrady od VšZP, zatiaľ čo štátne majú najvyššie úhrady od zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera. ZP Union vo väčšine kategórií platí mierne pod referenčnou sadzbou, zatiaľ čo VšZP a ZP Dôvera často tvoria väčšinu rozdielov medzi poisťovňami,“ spresnil ÚDZS.
Ozrejmil, že najvýraznejšie preplácané sú detské nemocnice. VšZP a Dôvera im vyplácajú podstatne viac, než určujú referenčné sadzby. „V údajoch je ďalej vidieť, že univerzitné nemocnice majú vo všetkých poisťovniach významne vyššie sadzby, než je referenčná hodnota CKS. Naopak, fakultné nemocnice sú pod úrovňou CKS u všetkých troch poisťovní, čo poukazuje na ich plošné nedofinancovanie,“ doplnil.
ÚDZS poukázal aj na odchýlky pri jednotlivých zariadeniach. Univerzitná nemocnica Bratislava dostávala o 18 percent vyššiu jednotkovú cenu voči základnej sadzbe. Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici bola, naopak, podhodnotená až o 28 percent. Špecializovaný ústav CINRE mal o štvrtinu nižšie úhrady, než určujú referenčné sadzby. „ZP Dôvera najvýraznejšie prepláca Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou Milosrdní bratia, kde je až 77-percentný rozdiel voči základnej sadzbe CKS. Národný onkologický ústav mal o 27 percent nižšiu jednotkovú cenu, ako určuje základná sadzba CKS,“ poznamenal.
Zdôraznil, že výsledky je potrebné interpretovať s rezervou. „Presnejšiu analýzu bude možné spraviť až po doručení údajov od zdravotných poisťovní za druhý kvartál, ktoré mali byť zaslané do 30. septembra,“ dodal.