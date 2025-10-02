Na letisku v Kuchyni pristáli ďalšie dve stíhačky F-16, slovenskí piloti majú k dispozícii aj prvú dvojmiestnu

Prvé dve lietadlá F-16 od spoločnosti Lockheed Martin prišli na Slovensko vlani 22. júla a ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál. Tretie lietadlo dosadlo na vojenskom letisku v Kuchyni 12. decembra 2024 a ďalšie dve 2. apríla tohto roku. Do konca roka by podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) mala byť dodaná ešte minimálne jedna dvojica lietadiel. Slovensko by tak mohlo koncom roka disponovať deviatimi stíhačkami F-16 Block 70. O tom, čo sa bude diať s ďalšími piatimi, sa podľa slov ministra ešte rozhodne, keďže na nich piloti cvičia v Arizone. Lietadlá budú podľa slov ministra nasadzované postupne od začiatku roka a plná spôsobilosť by mohla byť reálna v priebehu niekoľkých mesiacov.Čítajte viac Slovensko ako letecká veľmoc? Kaliňák chce väčšiu flotilu stíhačiek. Český expert: Oplatilo by sa spojiť naše F-35 a vaše F-16
Aktuálne tak slovenské nebo chránia spojenci, a to až do doby, kým Slovensko nebude schopné prevziať plnú kontrolu nad vlastným vzdušným priestorom. Spojenci tak budú slovenský vzdušný priestor chrániť do konca tohto roku a aj časť toho budúceho. Problém s predĺžením celého procesu súvisí podľa Kaliňáka aj s výcvikom personálu, najmä obslužného, keďže piloti sú už vycvičení. Aj keď slovenské F-16 vzdušný priestor ešte nechránia, verejnosť ich už mohla viackrát vidieť vo vzduchu. Piloti na nich absolvovali niekoľko výcvikov a predviedli sa aj na významných udalostiach, akými boli napríklad výročie SNP či Letecké dni Milana Rastislava Štefánika. Jedna zo slovenských F-16 už má za sebou aj premiéru na zahraničnej leteckej šou, keď sa v prelete predstavila na najväčšej bezpečnostnej prehliadke v strednej Európe NATO Days v Českej republike.