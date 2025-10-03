Matovič v Ide o pravdu: Ak neprídeme o polovicu voličov, bude to zázrak. Zásadná a rozhodujúca tlačovka sa bude týkať PS aj Šimečku

Keď neklesneme na polovicu, stane sa zázrak – čakám veľmi zásadný úbytok našich voličov, povedal o hlasovaní o ústave predseda Hnutia Slovensko a bývalý predseda vlády Igor Matovič v relácii Ide o pravdu. Poslanca Rastislava Krátkeho sme nevyhodili za to, že slobodne hlasoval, ale za to, že oklamal ľudí. Keby postupoval ako Marek Krajčí, nechali by sme si ho v hnutí. Krátky bol len vytešený z toho, že mu chodia správy, že spravil dobrú vec. Má u nás definitívne zatvorené dvere. Nemal som dopredu žiadnu dohodu so Smerom, keby to tak bolo, tak po hlasovaní Rasťa Krátkeho nevyrazím, dodal.
Ten, komu dali spravovať status o tom, že na Mareka Krajčího vplývalo Rusko, je magor. „Mňa veľmi mrzí, že ľudia, ktorí hovoria o tom, že poďme spolu bojovať proti konšpiráciám, hoaxom a klamstvám, presne toto vyprodukovali a takýto grc napísali na sociálne siete“, povedal Matovič o iniciatíve Mier Ukrajine.
Michal Šimečka má trápne a silácke reči o čom, ako nás vylučuje. Čakám od lídra opozície, aby sa správal ako dospelý človek. Ľudia z pozadia PS a strany Hlas spolu dlhodobo rokujú, viem to, vyhlásil predseda Hnutia Slovensko.
Moje zásadné vyjadrenie, s ktorým som už chcel prísť, má ešte čas. Chceme, aby najskôr vychladli emócie po hlasovaní o ústave. Progresívne Slovensko sa nemusí obávať, že budem zverejňovať nejaké nahrávky alebo videá, ide o politické veci, ktoré „súvisia s osudom Slovenskej republiky“. Bude to veľmi zásadná a rozhodujúca tlačovka, ktorú verím, že pán Šimečka bude „veľmi sústredene“ počúvať. Bude sa to veľmi dotýkať strany Progresívne Slovensko a jeho ako lídra opozície, vyhlásil Matovič.
Keď Šimečka odíde, odídem aj ja. „Keď Šimečka odíde, ideme do toho a ja si myslím, že to bude najlepšie, keď predsedovia strán dajú ruky od toho späť a necháme ostatným ľuďom v tímoch, aby zložili vládu. Bude to najčistejšie, bude menej hádok a ja si myslím, že to je dobrý nápad,“ vyhlásil.
Sme ochotní pomôcť do budúcna Šimečkovej partii. V SaS ma začali konečne počúvať. Ja som hovoril, že Cigánikovú a Sulíka treba vyraziť zo SaS, lebo to je najväčšie zlo slovenskej politiky okrem Fica a spol., dopovedal v súvislosti s opozičnou spoluprácou.