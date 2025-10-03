Pravda Správy Domáce Znieť budú sirény, varovné SMS prídu aj Slovákom. Rakúsko bude testovať krízový systém

Znieť budú sirény, varovné SMS prídu aj Slovákom. Rakúsko bude testovať krízový systém

Na základe informácií rakúskych partnerov Ministerstvo vnútra upozorňuje občanov v prihraničnej oblasti, že v sobotu 4. októbra 2025 medzi 12:00 a 13:00 sa v Rakúsku uskutoční celoštátne testovanie varovného systému.

03.10.2025 10:43
debata

V rámci testovania bude vykonávaná hlasná skúška sirén na celom území Rakúska a tiež celoštátna skúška systému založeného na technológii Cell Broadcast – zasielanie varovných správ na mobilný telefón. Text varovnej správy sa po prijatí automaticky zobrazí na displeji telefónu.

Slovenskí občania, ktorých mobilné telefóny budú v čase testovania pripojené na sieť rakúskeho mobilného operátora testovacie varovné správy dostanú tiež.

Táto situácia môže nastať na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, resp. v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora. Správy by mali byť jasne označené ako testovacie správy.

sms správa, komunikácia Čítajte viac Nielen sirény. Pri pohromách a kastrofách má prísť aj varovná SMS
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rakúsko #varovný systém
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"