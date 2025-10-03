Znieť budú sirény, varovné SMS prídu aj Slovákom. Rakúsko bude testovať krízový systém

V rámci testovania bude vykonávaná hlasná skúška sirén na celom území Rakúska a tiež celoštátna skúška systému založeného na technológii Cell Broadcast – zasielanie varovných správ na mobilný telefón. Text varovnej správy sa po prijatí automaticky zobrazí na displeji telefónu.
Slovenskí občania, ktorých mobilné telefóny budú v čase testovania pripojené na sieť rakúskeho mobilného operátora testovacie varovné správy dostanú tiež.
Táto situácia môže nastať na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, resp. v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora. Správy by mali byť jasne označené ako testovacie správy.Čítajte viac Nielen sirény. Pri pohromách a kastrofách má prísť aj varovná SMS