Hygienici vystavili zmrzlinárňam vysvedčenia. Nedostatky našli vo vyše 200 prevádzkach, dva stánky zatvorili

„Porovnaním krajov sa najviac prevádzok so zistenými nedostatkami nachádzalo v Banskobystrickom kraji (37 prevádzok, čo predstavuje 33 percent zo skontrolovaných prevádzok), v Trnavskom kraji (34 prevádzok, čo predstavuje 28 percent zo skontrolovaných prevádzok) a v Nitrianskom kraji (40 prevádzok, čo predstavuje 26,5 percenta zo skontrolovaných prevádzok),“ ozrejmil úrad. Najmenej prevádzok so zistenými nedostatkami bolo v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji.
Medzi najčastejšie nedostatky patrili neodobraté a neodložené vzorky vyrobených zmrzlín na obdobie 48 hodín, nedostatky v prevádzkovej hygiene, chýbajúca informácia pre zákazníka o prítomnosti azofarbív či alergénov v predávanej zmrzline, nezabezpečenie kontroly (vlastná kontrola) kvality a bezpečnosti vyrábanej zmrzliny, nevhodné skladovanie potravín a surovín, nevedená evidencia o výrobe zmrzliny či zamestnanci bez zdokladovanej zdravotnej spôsobilosti. Pri kontrolách boli v ojedinelých prípadoch zistené aj iné hygienické nedostatky.Čítajte viac Nie je zmrzlina, ako zmrzlina. Takto spoznáte kvalitu. Prečo niektoré obsahujú kúsky ľadu a čo to môže spôsobiť?
Pri kontrolách bolo spolu odobraných a mikrobiologicky vyšetrených 1312 vzoriek zmrzliny. Z uvedeného počtu nevyhovelo požiadavkám platných predpisov 180. Zároveň bolo odobraných 812 vzoriek zmrzliny na chemickú analýzu, z ktorých nevyhovelo 12. Pri kontrolách bolo takisto odobraných 703 sterov z prostredia, pracovných plôch, pracovných odevov a rúk zamestnancov, z ktorých bolo 134 sterov nevyhovujúcich z dôvodu kontaminácie patogénnymi a podmienene patogénnymi mikroorganizmami. „V prevádzkach s nevyhovujúcimi stermi bolo nariadené vykonanie dôkladnej sanitácie,“ dodal ÚVZ.Čítajte viac Letné kontroly zmrzlinární v Bratislavskom kraji odhalili viaceré nedostatky
Za zistené nedostatky bolo pri kontrolách uložených spolu 117 blokových pokút v celkovej sume 13 453 eur. Bolo začatých 46 správnych konaní vo veci uloženia pokuty, predpokladaná suma je 19 500 eur. Najviac správnych konaní vo veci uloženia pokuty a v najvyššej celkovej sume bolo začatých v Prešovskom a v Trenčianskom kraji. Správne konania boli začaté v prípadoch zistenia závažnejších hygienických nedostatkov v kontrolovaných prevádzkach. Za nevyhovujúce vzorky zmrzlín boli uložené úhrady nákladov v celkovej sume 3 955 eur.
V jednom prípade hygienici nariadili uzatvorenie časti prevádzky cukrárne vyhradenej na konzumáciu v dôsledku absencie záchodu pre stravníkov. V dvoch prípadoch rozhodli o uzatvorení predajného stánku zmrzliny z dôvodu zistení viacerých hygienických nedostatkov.Čítajte viac Kde je kúpanie bezpečné? Hygienici zverejnili veľký zoznam, obľúbenú lokalitu na Záhorí označili za zdraviu nebezpečnú