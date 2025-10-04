Na severnom Slovensku postavili mohutnú sochu “Strážcu lesa”. Veľa ľudí ju nepozná, no zábery ukážu jej krásu

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.
Dúbravská dolina, menej známa suseda Demänovskej doliny, ponúka pokojné prostredie pre turistov aj cyklistov. Nachádza sa na Liptove, v severnej časti Slovenska, v pohorí Nízke Tatry. V minulosti tu bolo významné centrum baníctva, pričom antimónové bane v obci Dúbrava patrili k najväčším v strednej Európe. Ich prevádzka skončila začiatkom 90. rokov, keď útlm zbrojárskeho priemyslu spôsobil, že ťažba prestala byť rentabilná. Neďaleko bývalých baní sa teraz nachádza drevená socha “Strážca lesa”, vysoká päť metrov, ktorá symbolizuje Perúna – slovanského boha bleskov a hromov.
Samotná socha je zhotovená z vetvičiek a konárov rôznych veľkostí, ktoré sú navzájom pevne priskrutkované. Podopiera ju kovová konštrukcia, šikovne ukrytá v jej vnútri. V ruke drží horiacu pochodeň, jeho nohy sú obklopené kameňmi a postava pôsobí ako ochranca lesa i prírody. Stojí tu ako varovanie pred ničením krajiny a zároveň ako pomyselná hranica medzi človekom a prírodou.
Ovčiarsko je malá obec nachádzajúca sa v okrese Žilina na severnom Slovensku. Leží v pokojnom prostredí podhorskej krajiny, ktorú obklopujú lúky, lesy a výhľady na Malú Fatru. Obec je známa svojím vidieckym charakterom a zachovanými tradíciami, ktoré jej dodávajú jedinečnú atmosféru. V okolí sa nachádzajú turistické a cyklistické trasy vhodné pre milovníkov prírody a aktívneho oddychu. Ovčiarsko je miestom, kde návštevník nájde kľud a pohodu ďaleko od ruchu mesta. Tieto nádherné zábery valiacej sa hmly zachytila naša mReportérka Ľubka.
Na Triede SNP v centre Banskej Bystrice tento týždeň vypukol požiar strechy výškového obytného domu. Oblasť v blízkosti strojovne výťahu a technických zariadení mobilných operátorov zachvátili plamene. Hasiči na mieste okamžite začali s evakuáciou obyvateľov. Z viacerých častí mesta bol viditeľný čierny dym.