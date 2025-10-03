Pravda Správy Domáce SaS navrhuje, aby niektorí lekári museli zabezpečiť náhradu v rámci okresu

Poslanci za opozičnú SaS navrhujú, aby všeobecný lekár, zubný lekár a gynekológ museli zabezpečiť zastupovanie v územnom obvode okresu, v ktorom má zastupovaný lekár ambulanciu. Predložili preto do parlamentu novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

03.10.2025 14:35
Mária Kolíková, Vladimíra Marcinková, Vladimír... Foto: ,
Poslanci SaS sprava Mária Kolíková, Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký, Juraj Krúpa a Alojz Hlina v parlamente v Bratislave
„Cieľom predkladanej novely zákona je spresnenie povinnosti zabezpečenia zastupovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v čase ich dočasnej neprítomnosti. Novelou zákona sa navrhuje, aby lekár vo všeobecnej ambulancii, lekár v ambulancii zubného lekárstva a lekár v gynekologicko-pôrodníckej ambulancii musel zabezpečiť zastupovanie v územnom obvode okresu, v ktorom má zastupovaný poskytovateľ (lekár) ambulanciu,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.

SaS pripomína, že na základe súčasnej legislatívy majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti už dnes povinnosť v čase svojej dočasnej neprítomnosti nájsť za seba náhradu. „O zastupovaní sú poskytovatelia povinní pacientov vhodným spôsobom informovať a rovnako túto skutočnosť oznámiť príslušnému vyššiemu územnému celku,“ píšu poslanci.

Zákon však podľa nich nešpecifikuje, kde má zastupujúci poskytovateľ pôsobiť. „V praxi a vychádzajúc zo skúsenosti vyšších územných celkov sa stáva, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nájdu za seba náhradu desiatky až stovky kilometrov od miesta, kde má ambulanciu dočasne neprítomný poskytovateľ,“ zdôraznili.

Geografická dostupnosť najmä všeobecných lekárov, zubných lekárov a gynekológov by mala byť podľa SaS zachovaná aj v čase ich dočasnej neprítomnosti, a preto v novele zákona navrhujú, aby zastupujúci lekár musel pôsobiť v rovnakom okrese ako dočasne neprítomný lekár.

